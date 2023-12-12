В НБУ объяснили, что такие подделки могли успешно проходить проверку на кассах с использованием ультрафиолетовых детекторов.

Фальшивомонетчики в Украине стали реже подделывать купюры гривны, но от этого вида преступления полностью не отказались. Наиболее опасны банкноты старого образца, выпущенные до 2015 года, в том числе 200 и 500 гривен. Такие деньги можно получить, например, как остальные в торговых заведениях. Об этом рассказали в НБУ.

По словам Валерия Строчкова, начальника управления организации изготовления и защиты денег Департамента денежного обращения Национального банка Украины (НБУ), фальшивомонетчики достаточно качественно имитировали ультрафиолетовую защиту в деньгах, выпущенных вплоть до полномасштабной войны.

В НБУ объяснили, что такие подделки могли успешно проходить проверку на кассах с использованием ультрафиолетовых детекторов.

"Обнаруженные в Украине перед войной подделки не угрожали банковской системе. Определенная угроза была для торговых заведений. Поступали такие подделки преимущественно с торговых точек, – отметил Строчков.

Он также подчеркнул, что в течение полномасштабной войны "никаких форс-мажоров с поддельными гривнами не было". В общем, ситуация остается стабильной и под контролем. В НБУ также сообщили, что в прошлом году чаще всего подделывали купюры в 500 гривен. Таких было выявлено 39% от общего количества изъятых подделок и 57% от их общей суммы.

Фальшивомонетчики также часто подрабатывали банкноты в 200 гривен, говорят в НБУ, – 45% от общего количества изъятых подделок и 26% от их общей суммы. Кроме того, были обнаружены случаи подделки банкнот номиналом в 100 гривен – 8% и 2%.

Источник: thepage.

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