Акторка, дружина продюсера студії "Квартал 95" Олександра Божкова Ганна Саліванчук емоційно прокоментувала смерть відомого актора, який віддав своє життя за Україну.

Цього разу на своїй сторінці в Instagram дружина продюсера "Квартал 95" Ганна Саліванчук розмістила відео з церемонії вручення Загальнонаціональної премії "Золоті руки", що відбулася напередодні в Києві.

Ганна Саліванчук отримала нагороду "Найкраща драматична акторка року" та вирішила присвятити її своєму загиблому колезі, відомому українському актору Василю Кухарському, який із перших днів повномасштабного вторгнення вступив до лав ЗСУ, але у вересні отримав важке поранення і пішов із життя 7 грудня.

"Герої не вмирають! Сьогодні ми прощаємося з Васею Кухарським-нашим Героєм. Він був справжнім патріотом своєї країни та віддав своє життя за її свободу. Низький уклін тобі, дорогенький🙏🏻 з першого дня війни я знала, що ти будеш одним з перших, хто піде добровольцем🙏🏻 Ти талановитий актор, прекрасний друг, чоловік та батько. Лети, друже! Світла памʼять!", – написала Ганна Саліванчук під відео.

На сцені Ганна Саліванчук емоційно зачитала вірш, присвятивши його Василю Кухарському та його мамі. Також акторка підтримала дружину загиблого героя, кінорежисерку та сценаристку Наталку Гордій-Кухарську: "Співчуття всім рідним та близьким🙏🏻 Наталка, тримайся🙏🏻".

У коментарях Ганну Саліванчук підтримали інші українські знаменитості:

"Анічка, вітаю з нагородою 🤍 Це заслужено 🙏🏻 Вічна памʼять і шана Василю 😔", – написала акторка Наталка Денисенко.

"Заслужена нагорода! Неймовірно сильно! Браво!", – підтримав акторку Павло Зібров.

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