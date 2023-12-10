Цього разу на своїй сторінці в Instagram Катерина Кухар повідомила, що з життя пішла її балетна мама, видатна українська артистка балету та педагог Тетяна Таякіна.

Катерина Кухар поділилася зворушливими спогадами про свою наставницю.

"Моя балетна мама. Жінка, яка завжди в мене вірила! Легенда світового балету, Тетяна Олексіївна Таякіна, яка завжди давала мені вірні установки. Вона навчила мене залишати усю біль поза класом та залою. Видавати максимум та танцювати, як в останнє… Вона була з тих, хто дотримується правила: Кого люблю, того і бʼю! Тож на випускному іспиті замість 32-х фуете, я крутила 64!", – пише Катерина Кухар.

Катерина Кухар опублікувала яскраві архівні кадри з Тетяною Таякіною та наголосила, що назавжди вдячна їй за той безцінний досвід та кропітку щоденну працю, за любов, за приклад і натхнення.

"Її імʼя завжди буде лунати у стінах Київського державного фахового хореографічного коледжу, а вдячність за її професіоналізм, який вона передала сотням учнів, буде вічна…Назавжди у моєму серці та спогадах🕯️", – додала Катерина Кухар.

Тетяна Олексіївна Таякіна – видатна українська артистка балету, педагог, народна артистка України, лауреат Державної премії України ім. Т.Шевченка. Близько двадцяти років вона керувала Київським державним хореографічним училищем, і за цей час було підготовлено не одне покоління талановитих артистів балету.

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