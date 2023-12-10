На этот раз на своей странице в Instagram Екатерина Кухар сообщила, что из жизни ушла ее балетная мама, выдающаяся украинская артистка балета и педагог Татьяна Таякина.

Екатерина Кухар поделилась трогательными воспоминаниями о своей наставнице.

"Моя балетная мама. Женщина, которая всегда в меня верила! Легенда мирового балета, Татьяна Алексеевна Таякина, всегда дававшая мне верные установки. Она научила меня покидать всю боль вне класса и зала. Выдавать максимум и танцевать, как в последний раз… Она была из тех, кто придерживается правила: Кого люблю, того и бью! Поэтому на выпускном экзамене вместо 32-х фуэте, я крутила 64!", – пишет Екатерина Кухар.

Екатерина Кухар опубликовала яркие архивные кадры с Татьяной Таякиной и подчеркнула, что навсегда благодарна ей за тот бесценный опыт и кропотливый ежедневный труд, за любовь, за пример и вдохновение.

"Ее имя всегда будет звучать в стенах Киевского государственного профессионального хореографического колледжа, а благодарность за ее профессионализм, который она передала сотням учеников, будет вечна…Навсегда в моем сердце и воспоминаниях", – добавила Екатерина Кухар.

Татьяна Алексеевна Таякина – выдающаяся украинская артистка балета, педагог, народная артистка Украины, лауреат Государственной премии Украины им. Шевченко. Около двадцати лет руководила Киевским государственным хореографическим училищем, и за это время было подготовлено не одно поколение талантливых артистов балета.

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