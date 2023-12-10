Цього разу на своїй сторінці в Instagram Злата Огневич Розповіла, що стала жертвою нападу невідомого чоловіка, що стався прямо біля під'їзду її будинку. Він вигукував погрози, ображав її і навіть загрожував убивством. Раніше Огневич зізналася, що завдяки рішучій реакції водія співачки вдалося уникнути серйозніших наслідків.

Тим не менш, інцидент не закінчився на цьому: нападник почав переслідувати Злату Огневич та її родину.

«Я заходила у під'їзд, коли раптом із темряви до мене підійшов незнайомий чоловік. Схопив за руку, ображав, погрожував вбити. Я просто завмерла від страху. Після цього випадку він почав переслідувати мене та мою сестру» - зізналася Огневич.

Артистка приєдналася до важливої ​​ініціативи та звернулася до українців, щоб підтримати:

«Якщо тебе ображають, шантажують, переслідують чи загрожують – не мовчи. 1547 – гаряча лінія з питань протидії домашньому насильству та торгівлі людьми. 0800500335 – з мобільного або стаціонарного телефону» - написала Злата Огневич.

Зазначимо, Огневич стала центральною фігурою романтичного реаліті-шоу "Холостячка-2". 2013 року вона представила Україну на міжнародному музичному конкурсі "Євробачення" та успішно пройшла у фінал, посівши при цьому третє місце.

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