Україні необхідно негайно збільшити тарифи на водопостачання та водовідведення через термінову потребу, яку наголошують міжнародні кредитори. Протягом 2023 року в Україні було кілька спроб вирішення питання щодо зміни тарифів на воду, але рішення уряду відтермінувало цей процес.

Президент асоціації "Укрводоканалекологія" Дмитро Новицький пояснив, що внаслідок війни в країні постраждали та пошкоджені значні інфраструктурні об'єкти, зокрема, системи водопостачання та водовідведення. Відновлення їх із поточними тарифами виявилося надто складним завданням для підприємств.

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Світовий банк висловив готовність фінансувати проекти відновлення та реконструкції, але за умови перегляду тарифів на воду для населення. Підвищення тарифів, за словами Новицького, сприятиме якіснішому відновленню об'єктів порівняно з попереднім станом.

Проте, він зауважив, що у випадку збільшення тарифів, субсидії для уразливих верств населення також зростуть. Це дозволить міжнародним організаціям допомагати у відновленні та покривати витрати водоканалів, забезпечуючи допомогу тим, хто не може витратити більше на оплату послуг.

Новицький попередив, що підвищення тарифів на воду є необхідним, але час введення поки що залишається відкритим питанням. Уряд відстоює стратегію утримання комунальних тарифів на час воєнного конфлікту.

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В Україні планувалося підвищення тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення з 1 липня та з вересня 2023 року відповідно. Проте влада заборонила ці плани Нацкомісії з держрегулювання у сферах енергетики та комунпослуг (НКРЕКП).

Очікувалося, що ціни на воду зростуть на понад 30% для 88 водоканалів обласних центрів і міст. Процес підвищення тарифів передбачав урахування вищих витрат на електроенергію, збільшення цін на реагенти, а також витрат на оплату праці та виконання міжнародних зобов'язань.

Джерело: Укрводоканалекологія.

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