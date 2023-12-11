В Україні стоїть гостра потреба у підвищенні тарифів на водопостачання та водовідведення.

Україні необхідно негайно збільшити тарифи на водопостачання та водовідведення через термінову потребу, яку наголошують міжнародні кредитори. Протягом 2023 року в Україні було кілька спроб вирішення питання щодо зміни тарифів на воду, але рішення уряду відтермінувало цей процес.

Президент асоціації "Укрводоканалекологія" Дмитро Новицький пояснив, що внаслідок війни в країні постраждали та пошкоджені значні інфраструктурні об'єкти, зокрема, системи водопостачання та водовідведення. Відновлення їх із поточними тарифами виявилося надто складним завданням для підприємств.

Світовий банк висловив готовність фінансувати проекти відновлення та реконструкції, але за умови перегляду тарифів на воду для населення. Підвищення тарифів, за словами Новицького, сприятиме якіснішому відновленню об'єктів порівняно з попереднім станом.

Проте, він зауважив, що у випадку збільшення тарифів, субсидії для уразливих верств населення також зростуть. Це дозволить міжнародним організаціям допомагати у відновленні та покривати витрати водоканалів, забезпечуючи допомогу тим, хто не може витратити більше на оплату послуг.

Новицький попередив, що підвищення тарифів на воду є необхідним, але час введення поки що залишається відкритим питанням. Уряд відстоює стратегію утримання комунальних тарифів на час воєнного конфлікту.

В Україні планувалося підвищення тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення з 1 липня та з вересня 2023 року відповідно. Проте влада заборонила ці плани Нацкомісії з держрегулювання у сферах енергетики та комунпослуг (НКРЕКП).

Очікувалося, що ціни на воду зростуть на понад 30% для 88 водоканалів обласних центрів і міст. Процес підвищення тарифів передбачав урахування вищих витрат на електроенергію, збільшення цін на реагенти, а також витрат на оплату праці та виконання міжнародних зобов'язань.

Джерело: Укрводоканалекологія.

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