В Украине стоит острая потребность в повышении тарифов на водоснабжение и водоотвод.

Украине необходимо немедленно увеличить тарифы на водоснабжение и водоотвод из-за срочной необходимости, которую отмечают международные кредиторы. В 2023 году в Украине было несколько попыток решения вопроса об изменении тарифов на воду, но решение правительства отсрочило этот процесс.

Президент ассоциации "Укрводоканалекология" Дмитрий Новицкий пояснил, что в результате войны в стране пострадали и повреждены значительные инфраструктурные объекты, в частности, системы водоснабжения и водоотведения. Восстановление их с текущими тарифами оказалось очень сложной задачей для предприятий.

Всемирный банк выразил готовность финансировать проекты восстановления и реконструкции, но при пересмотре тарифов на воду для населения. Повышение тарифов, по словам Новицкого, будет способствовать более качественному восстановлению объектов по сравнению с предыдущим состоянием.

Однако он отметил, что в случае увеличения тарифов, субсидии для уязвимых слоев населения также возрастут. Это позволит международным организациям помогать в восстановлении и возмещении расходов водоканалов, обеспечивая помощь тем, кто не может потратить больше на оплату услуг.

Новицкий предупредил, что повышение тарифов на воду необходимо, но время введения пока остается открытым вопросом. Правительство отстаивает стратегию удержания коммунальных тарифов во время военного конфликта.

В Украине планировалось повышение тарифов на централизованное водоснабжение и водоотвод с 1 июля и с сентября 2023 соответственно. Однако власти запретили эти планы Нацкомиссии по госрегулированию в сфере энергетики и коммунуслуг (НКРЭКУ).

Ожидалось, что цены на воду вырастут более чем на 30% для 88 водоканалов областных центров и городов. Процесс повышения тарифов предусматривал учет высших затрат на электроэнергию, увеличение цен на реагенты, а также затрат на оплату труда и выполнение международных обязательств.

Источник: Укрводоканалекология.

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