У 2024 році в Україні передбачається впровадження реформи солідарної пенсійної системи, яка може відзначитися збільшенням пенсій для отримувачів мінімальних виплат, але одночасно призвести до зменшення пенсій для тих, хто отримує високі суми. Про це заявила народна депутатка Роксолана Підласа.

Згідно зі звітом народної депутатки Роксолани Підласи, з січня деякі пенсійні виплати будуть нараховуватися за новими правилами з метою вирівнювання системи.

Отже, особи, які отримують мінімальні пенсії, очікують зростання виплат. У той же час для колишніх чиновників, які отримують високі суми, передбачається зниження розміру пенсій. Такі заходи спрямовані на забезпечення більшої справедливості у солідарній пенсійній системі.

У 2024 році в Україні також планується індексація пенсійних виплат, а система нарахування пенсій буде перетворена на бальну.

Згідно із заяви міністра соціальної політики Оксаною Жолнович, індексація пенсій вплине на "практично всіх громадян", які вийшли на пенсію не пізніше ніж за три роки до реформи. Такий крок спрямований на коригування пенсій, щоб вони відповідали ринкові вартості та були більш справедливими.

Передбачено підвищення суми пенсій для таких категорій українців:

тих, хто отримує мінімальну пенсію — вона зросте з 2093 до 2361 гривень;

тих, кому призначена максимальна пенсія — вона зросте з 20930 до 23610 гривень;

65-річних, кому призначено гарантований розмір виплат за наявності стажу — він збільшиться з 2680 до 2840 гривень.

Джерело: liga.net

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