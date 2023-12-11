С января некоторые пенсионные выплаты будут начисляться по новым правилам с целью выравнивания системы.

В 2024 году в Украине предполагается внедрение реформы солидарной пенсионной системы, которая может отличиться увеличением пенсий для получателей минимальных выплат, но одновременно привести к уменьшению пенсий для получающих высокие суммы. Об этом заявила народный депутат Роксолана Пидласа.

Согласно отчету народного депутата Роксоланы Подласы, с января некоторые пенсионные выплаты будут начисляться по новым правилам с целью выравнивания системы.

Следовательно, лица, получающие минимальные пенсии, ожидают роста выплат. В то же время для бывших чиновников, получающих высокие суммы, предполагается снижение размера пенсий. Эти меры направлены на обеспечение большей справедливости в солидарной пенсионной системе.

В 2024 году в Украине также планируется индексация пенсионных выплат, а система начисления пенсий будет превращена в балльную.

Согласно заявлению министра социальной политики Оксаной Жолнович, индексация пенсий повлияет на "практически всех граждан", вышедших на пенсию не позднее чем за три года до реформы. Такой шаг направлен на корректировку пенсий, чтобы они соответствовали рыночной стоимости и были более справедливыми.

Предусмотрено повышение суммы пенсий для таких категорий украинцев:

тех, кто получает минимальную пенсию - она ​​вырастет с 2093 до 2361 гривен;

тех, кому назначена максимальная пенсия - она ​​вырастет с 20930 до 23610 гривен;

65-летних, кому назначен гарантированный размер выплат по наличию стажа — он увеличится с 2680 до 2840 гривен.

Источник: liga.net

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