Ведуча дорікнула співачці за публічне демонстрування дорогого подарунка від чоловіка в період, коли багато хто страждає через військові дії.

Популярна українська співачка та блогерка Анна Трінчер, яка нещодавно оголосила про розлучення з Олександром Волошиним, дала докладне інтерв'ю Єфросініною. Під час бесіди Єфросиніна розпитала молоду співу за її покупки, через що виник якийсь скандал.

Волошин висловив гостру незгоду з провідною Машею Єфросініною. Причиною розбіжностей стало телевізійне інтерв'ю, під час якого Єфросиніна розкритикувала Трінчер за купівлю нового автомобіля Porsche в умовах воєнного конфлікту. Ведуча дорікнула співачці за публічне демонстрування дорогого подарунка від чоловіка в період, коли багато хто страждає через військові дії.

"Тут у нас сирени, все вибухає…І тут Porsche…Це не заборонено, ви заробляєте…Тобі не здається, що це занадто, як для показовості? Це робить боляче тим людям, які не мають чого… Таких людей дуже багато. Немає знеболюючих у лікарнях, Аня!" - Заявила Єфросиніна. Після цього екс-чоловік Трінчер висловив невдоволення, підігріваючи скандал.

Раніше Трінчер потрапила в незручне становище. Нещодавно співачка виступала на весіллі, і захід проходив у місці, де несподівано виникла імпровізована сцена.

Анна Трінчер була однією зі спеціальних запрошених артистів, і вона відчувала подяку молодятам за можливість виконати свої пісні у такий важливий день. За словами співачки, атмосфера була неймовірно заряджена позитивною енергією. Проте з нею трапився незручний випадок.

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