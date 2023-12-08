Ведущая упрекнула певицу за публичное демонстрирование дорогого подарка от мужа в период, когда многие страдают из-за военных действий.

Популярная украинская певица и блогерша Анна Тринчер, которая недавно объявила о разводе с Александром Волошиным, дала подробное интервью Ефросининой. В ходе беседы Ефросинина распросила молодую певиу за ее покупки, из-за чего возник некий скандал.

Волошин, выразил острое несогласие с ведущей Машей Ефросининой. Причиной разногласий стало телевизионное интервью, в ходе которого Ефросинина раскритиковала Тринчер за покупку нового автомобиля Porsche в условиях военного конфликта. Ведущая упрекнула певицу за публичное демонстрирование дорогого подарка от мужа в период, когда многие страдают из-за военных действий.

"Здесь у нас сирены, все взрывается…И тут Porsche…Это не запрещено, вы зарабатываете…Тебе не кажется, что это слишком, как для показательности? Это делает больно тем людям, у которых нечего есть…Таких людей очень много. Нет обезболивающих в больницах, Аня!" - заявила Ефросинина. После этого экс-муж Тринчер выразил недовольство, подогревая скандал.

Ранее Тринчер попала в неловкое положение. Недавно певица выступала на свадьбе, и мероприятие проходило в месте, где неожиданно возникла импровизированная сцена.

Анна Тринчер была одной из специальных приглашенных артистов, и она чувствовала благодарность молодоженам за возможность исполнить свои песни в такой важный день. По словам певицы, атмосфера была невероятно заряжена положительной энергией. Однако с ней приключился неловкий случай.

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