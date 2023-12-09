Зірки на нашому боці, оскільки ми вчимося позитивно використовувати свої таланти та навички.

Ми дізнаємося трохи про наші ситуації, коли звертаємося до Таро за порадою та інформацією. Як інструмент для ворожіння немає двох однакових показань карт Таро.

Перспектива стає відносною, оскільки кожен знак зодіаку отримує те саме повідомлення, що й інший знак того ж знаку зодіаку.

Таким чином, різниця полягає у тому, як ми інтерпретуємо значення у контексті нашого життя.

Овен (21 березня – 19 квітня)

Карта Таро: Верховна Жриця.

Ви знаєте, коли встановили особливий зв'язок з іншою людиною, яка відчуває те саме, що й ви. Є щось чарівне і вабить у тому, як ви розмовляєте один з одним. Це не те почуття, яке слід відштовхувати або думати про це як збіг. Подивіться, куди подорожує.

Телець (20 квітня – 20 травня)

Карта Таро: Вісімка Жезлов.

Ви хочете вкласти час, енергію та зусилля, щоб побудувати щось варте. З небажання вкладати себе в проект нічого не виходить. Йдеться не про те, що делегувати, а про те, що доручити собі. Іншими словами, той тип успіху, якого ви намагаєтеся досягти, це внутрішня робота.

Близнюки (21 травня – 20 червня)

Карта Таро: П'ятірка Пентаклей.

Гроші часто викликають проблеми, коли ціль незрозуміла. Якщо ваш партнер трохи більше бореться за фінанси, зробіть крок назад та спитайте, що ви можете зробити, щоб покращити спілкування.

Рак (21 червня – 22 липня)

Карта Таро: Паж Мечів.

Ви отримаєте повідомлення від когось особливого, і новини будуть своєчасними та приголомшливими. Ви можете не повірити своїм вухам, тому що вам все буде добре.

Лев (23 липня - 22 серпня)

Карта Таро: Трійка пентаклів.

Настав час виявити творчий підхід, Лео. Ви знаєте, що ця пора року для багатьох людей непроста, і вона стала тягарем для вашого серця. Деякі організації та благодійні організації допомагають нужденним. Вам не обов'язково робити щось добре самостійно; замість цього працюйте з тим, що вже перебуває в русі.

Діва (23 серпня – 22 вересня)

Карта Таро: Трійка Жезлов.

Ваш розум завжди рухається зі швидкістю мільйон миль на хвилину, і в тиші дня вам спадають на думку напрочуд творчі ідеї, які можна втілити в життя. Якщо ви чарівні, що незвичайного ви можете зробити цього місяця для коханої людини? Ваша уява вкаже шлях.

Терези (23 вересня – 22 жовтня)

Карта Таро: Місяць.

Ви можете не розуміти або не розуміти деякі речі, тому що вони є для вас новими. Ця таємниця життя може спровокувати вашу параною і стримати вас. Як тільки ви зрозумієте, що це відбувається, не дозволяйте цьому заважати вам мріяти.

Скорпіон (23 жовтня – 21 листопада)

Карта Таро: Двійка Жезлов.

Ви маєте прийняти рішення, оскільки перед вами відкриваються дві можливості. У кожного можуть бути свої плюси та мінуси. Але ідеальний для вашого життя буде сяяти яскравіше за всіх інших.

Стрілець (22 листопада – 21 грудня)

Карта Таро: Помірність.

Останнім часом ви поводитесь трохи нетерпляче, і це може бути пов'язане з занепокоєнням. Ви боїтеся, що пропустите те, чого хочете. Зупинятися. Якщо воно призначене для вас, воно обов'язково буде вашим.

Козеріг (22 грудня – 19 січня)

Карта Таро: Світ

Це період вашого життя без стресу. Ви досягли моменту, коли люди не тільки захоплюються вами, а й поважають вас. Саме тут ваше життя починає приймати новий напрямок, і відбуваються дивовижні речі, про які ви навіть не підозрювали.

Водолій (20 січня - 18 лютого)

Карта Таро: туз Пентакль.

Вам потрібно, щоб щось сталося, щоб усі інші стали на свої місця. Що ж, тобі пощастило, Водолію. Ця карта Таро показує, що ресурси, які хочете отримати, вже не за горами.

Риби (19 лютого – 20 березня)

Карта Таро: Король Жезлов.

У вас є союзник, який допоможе вам вистояти попри все. Є друг, від якого достатньо зателефонувати або написати повідомлення, і від якого ви можете розраховувати, що він буде поруч і подарує вам все необхідне кохання та підтримку.

Джерело: yourtango.

Останні новини України:

Гороскоп за картами Таро на грудень 2023 року для кожного знака Зодіаку: що приготував для Вас Всесвіт.

Як повідомляла Politeka, названі найдбайливіші знаки Зодіаку: можна звертатися до них за допомогою у важкий день.

Також Politeka писала про топ-5 найрозумніших знаків Зодіаку: астрологи склали рейтинг.