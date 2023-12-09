Звезды на нашей стороне, поскольку мы учимся позитивно использовать свои таланты и навыки.
Мы узнаем немного о наших ситуациях, когда обращаемся к Таро за советом и информацией. Как инструмент для гадания, нет двух одинаковых показаний карт Таро.
Перспектива становится относительной, поскольку каждый знак зодиака получает то же сообщение, что и другой знак того же знака зодиака.
Таким образом, разница заключается в том, как мы интерпретируем значение в контексте нашей жизни.
Овен (21 марта – 19 апреля)
Карта Таро: Верховная Жрица.
Вы знаете, когда установили особую связь с другим человеком, который чувствует то же самое, что и вы. Есть что-то волшебное и манящее в том, как вы разговариваете друг с другом. Это не то чувство, которое следует отталкивать или думать об этом как о совпадении. Посмотрите, куда ведет путешествие.
Телец (20 апреля – 20 мая)
Карта Таро: Восьмерка Жезлов.
Вы хотите вложить время, энергию и усилия, чтобы построить что-то стоящее. Из нежелания вкладывать себя в проект ничего не получается. Речь идет не о том, что делегировать, а о том, что поручить себе. Другими словами, тот тип успеха, которого вы пытаетесь достичь, — это внутренняя работа.
Близнецы (21 мая – 20 июня)
Карта Таро: Пятерка Пентаклей.
Деньги часто вызывают проблемы, когда цель неясна. Если ваш партнер немного больше борется за финансы, сделайте шаг назад и спросите, что вы можете сделать, чтобы улучшить общение.
Рак (21 июня – 22 июля)
Карта Таро: Паж Мечей.
Вы получите сообщение от кого-то особенного, и новости будут своевременными и потрясающими. Вы можете не поверить своим ушам, потому что для вас все будет хорошо.
Лев (23 июля – 22 августа)
Карта Таро: Тройка Пентаклей.
Пришло время проявить творческий подход, Лео. Вы знаете, что это время года для многих людей непростое, и оно стало бременем для вашего сердца. Некоторые организации и благотворительные организации помогают нуждающимся. Вам не обязательно делать что-то хорошее самостоятельно; вместо этого работайте с тем, что уже находится в движении.
Дева (23 августа – 22 сентября)
Карта Таро: Тройка Жезлов.
Ваш разум всегда движется со скоростью миллион миль в минуту, и в тишине дня вам приходят в голову удивительно творческие идеи, которые можно воплотить в жизнь. Если вы очаровательны, что необычного вы можете сделать в этом месяце для любимого человека? Ваше воображение укажет путь.
Весы (23 сентября – 22 октября)
Карта Таро: Луна.
Вы можете не понимать или не понимать некоторые вещи, потому что они для вас новы. Эта тайна жизни может спровоцировать вашу паранойю и сдержать вас. Как только вы поймете, что это происходит, не позволяйте этому мешать вам мечтать.
Скорпион (23 октября – 21 ноября)
Карта Таро: Двойка Жезлов.
Вам предстоит принять решение, поскольку перед вами открываются две возможности. У каждого могут быть свои плюсы и минусы. Но идеальный для вашей жизни будет сиять ярче всех остальных.
Стрелец (22 ноября – 21 декабря)
Карта Таро: Умеренность.
В последнее время вы ведете себя немного нетерпеливо, и это может быть связано с беспокойством. Вы боитесь, что упустите то, чего хотите. Останавливаться. Если оно предназначено для вас, оно обязательно будет вашим.
Козерог (22 декабря – 19 января)
Карта Таро: Мир
Это период вашей жизни без стресса. Вы достигли момента, когда люди не только восхищаются вами, но и уважают вас. Именно здесь ваша жизнь начинает принимать новое направление, и происходят удивительные вещи, о которых вы даже не подозревали.
Водолей (20 января – 18 февраля)
Карта Таро: Туз Пентаклей.
Вам нужно, чтобы что-то произошло, чтобы все остальные встали на свои места. Что ж, тебе повезло, Водолей. Эта карта Таро показывает, что ресурсы, которые вы хотите получить, уже не за горами.
Рыбы (19 февраля – 20 марта)
Карта Таро: Король Жезлов.
У вас есть союзник, который поможет вам выстоять вопреки всему. Есть друг, от которого достаточно позвонить или написать сообщение, и от которого вы можете рассчитывать, что он будет рядом и подарит вам всю необходимую любовь и поддержку.
Источник: yourtango.
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