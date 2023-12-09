Починаючи з 6 грудня, Національний банк України (НБУ) ввів у готівковий обіг 10 мільйонів пам'ятних монет з емблемою Командування об'єднаних сил Збройних сил України номіналом 10 гривень. Про це повідомили у прес-службі НБУ.

Прес-служба НБУ повідомила, що загальний обсяг цих пам'ятних монет у обігу складе 193,5 мільйони штук. Глава Нацбанку Андрій Пишний зазначив, що на монеті зображено емблему Командування об'єднаних сил ЗСУ — традиційну козацьку зброю, пернач (різновид булави), на тлі двох схрещених шабель.

Аверс монети від НБУ ідентичний аверсу монети зразка 2018 року. НБУ планує підтримувати ринок обіговими пам'ятними монетами для подальшої видачі їх клієнтам. Половина тиражу (0,5 мільйонів монет) буде продана у вигляді спеціальних сувенірних роликів, кожен з яких містить 25 монет Командування об'єднаних сил Збройних сил України.

"Відтепер наша глибока повага на десятиліття викарбувана в металі, – наголосив Голова Національного банку Андрій Пишний.

Половина роликів (10 тисяч штук) буде доступна для придбання через інтернет-магазин нумізматичної продукції НБУ. Також банки-дистриб'ютори, зокрема Укргазбанк, Радабанк, ТАСкомбанк і ПриватБанк, будуть реалізовувати решту роликів із монетами, поступово подавши їх на ринок.

Монети можна придбати в інтернет-магазині НБУ з 6 грудня, а решта буде доступна поетапно через банки-дистриб'ютори.

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