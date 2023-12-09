У столиці України за останні два тижні інспектори благоустрою вручили 4136 розпоряджень та штрафів.

В Україні існує багато штрафів. Протягом останніх двох тижнів у столиці України інспектори з благоустрою видали 4136 розпоряджень за несвоєчасне видалення снігу. Також за цей період складено 393 протоколи за порушення вимог благоустрою, пов'язаних із прибиранням території від снігу.

Про це повідомив офіційний портал Києва.

Петро Пантелєєв, заступник голови КМДА, повідомив, що під час періоду снігопаду інспектори з благоустрою активно контролювали очищення територій та своєчасне видалення снігу. Особлива увага була приділена дорогам до зупинок громадського транспорту, зокрема метрополітену, який важливий не лише для транспортування, а й як укриття під час погоджених погодних умов.

Згідно з Правилами благоустрою міста Києва, балансоутримувачі зобов'язані ефективно утримувати призначені для них території. Відповідно, якщо ділянка не була прибрана належним чином, власник очікує штраф від 340 до 1 360 гривень для фізичних осіб і від 850 до 1 700 гривень для посадових осіб та підприємців.

Варто нагадати й про інші штрафи. На території столиці розміщення вивісок на балконах вважається незаконним і підлягає видаленню. Згідно з чинним законодавством у Києві заборонено встановлювати рекламні банери на балконах житлових, офісних та інших будівель. За це можна нарватись на штрафи.

Розмір штрафу для порушників коливається від 20 до 80 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить штраф від 340 до 1360 гривень.

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