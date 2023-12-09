В столице Украины за последние две недели инспекторы благоустройства вручили 4136 предписаний и штрафов.

В Украине существует много штрафов. За последние две недели в столице Украины инспекторы по благоустройству выдали 4136 распоряжений за несвоевременное удаление снега. Также за этот период составлено 393 протокола за нарушение требований благоустройства, связанных с уборкой территории от снега.

Об этом сообщил официальный портал Киева.





Петр Пантелеев, заместитель председателя КГГА, сообщил, что в период снегопада инспекторы по благоустройству активно контролировали очистку территорий и своевременное удаление снега. Особое внимание было уделено дорогам к остановкам общественного транспорта, в частности, метрополитену, который важен не только для транспортировки, но и как укрытие во время согласованных погодных условий.

Согласно Правилам благоустройства города Киева, балансодержатели обязаны эффективно удерживать предназначенные для них территории. Соответственно, если участок не был убран должным образом, собственник ожидает штраф от 340 до 1360 грн. для физических лиц и от 850 до 1700 грн. для должностных лиц и предпринимателей.





Следует напомнить и о других штрафах. На территории столицы размещение вывесок на балконах считается незаконным и подлежит удалению. Согласно действующему законодательству, в Киеве запрещено устанавливать рекламные баннеры на балконах жилых, офисных и других зданий. За это можно нарваться на штрафы.

Размер штрафа для нарушителей колеблется от 20 до 80 тысяч рублей, что составляет штраф от 340 до 1360 гривен.

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