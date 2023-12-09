Пенсіонерам України рекомендується своєчасно надавати необхідну інформацію до Пенсійного фонду України (ПФУ), щоб уникнути втрати частини чи всієї суми пенсії. Це стосується не лише тих, хто ще не став пенсіонером, а й актуально для тих, хто вже отримує пенсії. Про це повідомили у Головному управлінні Пенсійного фонду України у Донецькій області.

Головне управління Пенсійного фонду України нагадало, що кожен пенсіонер повинен повідомляти ПФУ про такі події:

Вступ на роботу чи звільнення з роботи. Реєстрація чи зняття з обліку як фізичної особи – підприємця. Набуття, зміна чи припинення особливого статусу. Зміна місця проживання (реєстрації). Виїзд на постійне місце проживання за кордон.

Це визначено Порядком подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій згідно із Законом України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування". Якщо не повідомити про ці зміни, то можна залишитись без пенсій.

Повідомлення ПФУ про зміни можна здійснити дистанційно, скориставшись веб-порталом електронних послуг. Зручність авторизації в особистому кабінеті на веб-порталі ПФУ можна вибрати за власним вибором.

Після входу в особистий кабінет виберіть розділ "Про пенсійне забезпечення" у лівому бічному меню та знайдіть пункт "Заява на перерахунок пенсії". Після вибору виду перерахунку і заповнення атрибутів заяви можна подати інформацію. ПФУ закликає українців інформувати про будь-які зміни, що можуть вплинути на їхнє пенсійне забезпечення, щоб залишитись з пенсіями.

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