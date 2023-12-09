Пенсионерам Украины рекомендуется своевременно предоставлять необходимую информацию в Пенсионный фонд Украины (ПФУ), чтобы избежать потери части или всей суммы пенсии. Это касается не только тех, кто еще не стал пенсионером, но и актуально для тех, кто уже получает пенсию. Об этом сообщили в Главном управлении Пенсионного фонда Украины в Донецкой области .

Главное управление Пенсионного фонда Украины напомнило, что каждый пенсионер должен уведомлять ПФУ о таких событиях:

Вступление на работу или увольнение с работы. Регистрация или снятие с учета как физического лица – предпринимателя. Приобретение, изменение или прекращение особого статуса. Смена места жительства (регистрации). Выезд на постоянное место жительства за границу.

Это определено Порядком представления и оформления документов для назначения (перерасчета) пенсий согласно Закону Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании". Если не сообщить об этих изменениях, можно остаться без пенсий.

Сообщение ПФУ об изменениях можно осуществить дистанционно, воспользовавшись веб-порталом электронных услуг. Удобство авторизации в личном кабинете на веб-порталеПФУ можно выбрать по собственному выбору.

После входа в личный кабинет выберите раздел "О пенсионном обеспечении" в левом боковом меню и найдите пункт "Заявление на перерасчет пенсии". После выбора вида перерасчета и заполнения атрибутов заявления можно подать информацию. ПФУ призывает украинцев информировать о любых изменениях, которые могут повлиять на их пенсионное обеспечение, чтобы остаться с пенсиями.

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