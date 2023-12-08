8 грудня ми вчимося використовувати свій потенціал у коханні, стосунках та кар'єрі — залежно від того, що відбувається у вашому житті на особистому рівні.

Гороскоп карт Таро для кожного знака зодіаку доступний на 8 грудня. Зірки сьогодні на нашому боці, оскільки ми вчимося позитивно використати свої таланти та навички.

У кожного з нас є особливе послання, яке походить від кожної карти Таро, витягнутої за знаком зодіаку. Щоб дізнатися, що відбувається з вами, читайте нижче.

Дізнайтесь, що готує вам щоденне читання карток Таро вашого знака зодіаку 8 грудня.

Овен (21 березня – 19 квітня)

Карта Таро: Вісімка Кубків.

У вас зараз сильні емоції. Ви знаходитесь в уразливому положенні, і краще почекати, перш ніж приймати рішення, які ви не зможете скасувати. Ви хочете бути впевнені, що те, що ви робите, відповідає тому, чого ви очікуєте від результату у довгостроковій перспективі.

Телець (20 квітня – 20 травня)

Карта Таро: Вісімка Пентаклей.

Ви прагнете зробити все можливе і навчитись бути найкращим у своїй кар'єрі. Ця важка робота окупиться вам. Нелегко зайняти початкову позицію, щоб поставити ногу у двері. Але ви вчитеся, отримуючи зарплату та відточуючи свої здібності, працюючи в мережі в галузі. Це велика справа.

Близнюки (21 травня – 20 червня)

Карта Таро: Туз Жезлов.

Ви та ваш партнер пройшли довгий шлях. Можливо, ви не думали, що зайдете так далеко, але в міру того, як ви продовжуєте намагатися дізнатися одне одного краще, життя починає рухатися у новому напрямку. Ваші стосунки — це свідчення вашої переконаності та любові одне до одного.

Рак (21 червня – 22 липня)

Карта Таро: Маг.

Ви настільки талановиті і досвідчені, що те, що вам природно, може здатися нудним. У цьому немає нічого складного, але заняття хобі, з яким вам доводиться боротися і яке ви так і не освоїли, може принести вам більше розчарувань та менше відчуття виконаного обов'язку. Можливо, вам сподобається знайти інший погляд на те, що вам подобається.

Лев (23 липня – 22 серпня)

Карта Таро: Місяць.

Це ідеальний день для перегляду детективного фільму або для читання аудіокниги, що є захоплюючим трилером.

Подивіться, що нещодавно було опубліковано і добре продається, щоб ви могли розважитись, а також бути в курсі останніх подій поп-культури.

Діва (23 серпня – 22 вересня)

Карта Таро: Десятка Кубків.

Кохання всюди навколо вас. Якщо у вас є друзі, які звертаються до вас, не залишайте їх у режимі читання та не відповідайте їм. Відповідати. Вони хочуть будувати плани, і у вас немає причин сидіти вдома на самоті, якщо ви хочете поспілкуватись з хорошими друзями.

Терези (23 вересня – 22 жовтня)

Карта Таро: Королева Пентаклей.

Ваша інтуїція та внутрішня реакція кришталево чисті. Вам не потрібно більше часу, щоб вирішити, чи маєте ви рацію в тому, що думаєте. Якщо ви вважаєте людину чудовою, цілком можливо, що так воно і є. Якщо вам здається, що ви бачите червоний прапор, що розвівається, це ще один момент, на який слід звернути увагу.

Скорпіон (23 жовтня – 21 листопада)

Карта Таро: Сила

Ви не можете зробити все самостійно. Просити про допомогу – це нормально. Насправді це чудово, коли ти можеш бути вразливим і відкрито говорити про свої проблеми. Людям подобається знати, що вони можуть бути поруч із вами, коли це необхідно. ви потребуєте. Так спитай друга!

Стрілець (22 листопада – 21 грудня)

Карта Таро: Закохані.

Завдяки онлайн-знайомствам легко повірити, що у світі є з чого вибирати. Якісну людину знайти важче, і вам доведеться берегти себе для того, чого ви дійсно хочете, замість того, щоб погоджуватися на менше.

Козеріг (22 грудня – 19 січня)

Карта Таро: П'ятірка Мечів.

Негатив повсюди, і його так легко знайти. Зосередьтеся на хорошому. Речі, які зміцнюють вас, також доступні вам. Вибір, чому приділити увагу залишається за вами.

Водолій (20 січня – 18 лютого)

Карта Таро: Дев'ятка Пентаклей.

Великі розуми мислять однаково, але коли є відмінності, які викликають плутанину, розбіжності та суперечки, подумайте двічі, перш ніж поєднувати зусилля. Можливо, ви захочете розпочати свій бізнес та створити канал TikTok самостійно.

Риби (19 лютого – 20 березня)

Карта Таро: Сімка Мечів.

Фокусування. Настав час сконцентруватись на важливому проекті, який ви хочете виконати до закінчення курортного сезону. Нині не час відкладати справи на потім. Встановіть дедлайн та дотримуйтесь його.

Джерело: yourtango.

Останні новини України:

Гороскоп за картами Таро на грудень 2023 року для кожного знака Зодіаку: що приготував для Вас Всесвіт.

Як повідомляла Politeka, названі найдбайливіші знаки Зодіаку: можна звертатися до них за допомогою у важкий день.

Також Politeka писала про топ-5 найрозумніших знаків Зодіаку: астрологи склали рейтинг.