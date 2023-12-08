8 декабря мы учимся использовать свой потенциал в любви, отношениях и карьере — в зависимости от того, что происходит в вашей жизни на личном уровне.

Гороскоп карт Таро для каждого знака зодиака доступен на 8 декабря. Звезды сегодня на нашей стороне, поскольку мы учимся позитивно использовать свои таланты и навыки.

У каждого из нас есть особое послание, которое исходит от каждой карты Таро, вытянутой по знаку зодиака. Чтобы узнать, что происходит с вами, читайте ниже.

Узнайте, что готовит вам ежедневное чтение карт Таро вашего знака зодиака 8 декабря.

Овен (21 марта – 19 апреля)

Карта Таро: Восьмерка Кубков.

У вас сейчас сильные эмоции. Вы находитесь в уязвимом положении, и лучше подождать, прежде чем принимать решения, которые вы не сможете отменить. Вы хотите быть уверены, что то, что вы делаете, соответствует тому, чего вы ожидаете от результата в долгосрочной перспективе.

Телец (20 апреля – 20 мая)

Карта Таро: Восьмерка Пентаклей.

Вы стремитесь сделать все возможное и научиться быть лучшим в своей карьере. Эта тяжелая работа окупится для вас. Нелегко занять начальную позицию, чтобы поставить ногу в дверь. Но вы учитесь, получая зарплату и оттачивая свои способности, работая в сети в отрасли. Это большое дело.

Близнецы (21 мая – 20 июня)

Карта Таро: Туз Жезлов.

Вы и ваш партнер прошли долгий путь. Возможно, вы не думали, что зайдете так далеко, но по мере того, как вы продолжаете пытаться узнать друг друга лучше, жизнь начинает двигаться в новом направлении. Ваши отношения — это свидетельство вашей убежденности и любви друг к другу.

Рак (21 июня – 22 июля)

Карта Таро: Маг.

Вы настолько талантливы и опытны, что то, что для вас естественно, может показаться скучным. В этом нет ничего сложного, но занятие хобби, с которым вам приходится бороться и которое вы так и не освоили, может принести вам больше разочарований и меньше чувства выполненного долга. Возможно, вам понравится найти другой взгляд на то, что вам уже нравится.

Лев (23 июля – 22 августа)

Карта Таро: Луна.

Это идеальный день для просмотра детективного фильма или для чтения аудиокниги, представляющей собой захватывающий триллер.

Посмотрите, что недавно было опубликовано и хорошо продается, чтобы вы могли развлечься, а также быть в курсе последних событий поп-культуры.

Дева (23 августа – 22 сентября)

Карта Таро: Десятка Кубков.

Любовь повсюду вокруг вас. Если у вас есть друзья, которые обращаются к вам, не оставляйте их в режиме чтения и не отвечайте им. Отвечать. Они хотят строить планы, и у вас нет причин сидеть дома в одиночестве, если вы хотите пообщаться с хорошими друзьями.

Весы (23 сентября – 22 октября)

Карта Таро: Королева Пентаклей.

Ваша интуиция и внутренняя реакция кристально чисты. Вам не нужно больше времени, чтобы решить, правы ли вы в том, что думаете. Если вы считаете человека замечательным, вполне возможно, что так оно и есть. Если вам кажется, что вы видите развевающийся красный флаг, это еще один момент, на который следует обратить внимание.

Скорпион (23 октября – 21 ноября)

Карта Таро: Сила

Вы не можете сделать все самостоятельно. Просить о помощи – это нормально. На самом деле, это прекрасно, когда ты можешь быть уязвимым и открыто говорить о своих проблемах. Людям нравится знать, что они могут быть рядом с вами, когда это необходимо. вы нуждаетесь. Так спроси друга!

Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

Карта Таро: Влюбленные.

Благодаря онлайн-знакомствам легко поверить, что в мире есть из чего выбирать. Качественного человека найти труднее, и вам придется беречь себя для того, чего вы действительно хотите, вместо того, чтобы соглашаться на меньшее.

Козерог (22 декабря – 19 января)

Карта Таро: Пятерка Мечей.

Негатив повсюду, и его так легко найти. Сосредоточиться на хорошем. Вещи, которые вас укрепляют, также доступны вам. Выбор, чему уделить внимание, остается за вами.

Водолей (20 января – 18 февраля)

Карта Таро: Девятка Пентаклей.

Великие умы мыслят одинаково, но когда есть различия, которые вызывают путаницу, разногласия и споры, подумайте дважды, прежде чем объединять усилия. Возможно, вы захотите начать свой бизнес и создать канал TikTok самостоятельно.

Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Карта Таро: Семерка Мечей.

Фокус. Пришло время сконцентрироваться на важном проекте, который вы хотите выполнить до окончания курортного сезона. Сейчас не время откладывать дела на потом. Установите дедлайн и придерживайтесь его.

Источник: yourtango.

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