Старі монети в 1 копійку, які вже вийшли з обігу в Україні, можуть принести власникам до 11 тис. грн за штуку.

Деякі низькі номінали українських монет можуть принести значні кошти, оскільки через свою унікальність вони користуються великою популярністю серед колекціонерів. Навіть 1-копійкові монети можуть бути вигідно продані. Про це повідомляють фахівці спеціалізованого ресурсу "Монети-ягідки".

Наприклад, за екземпляр різновиду 1.35АА 1-копійкової монети 1992 року можуть заплатити понад 11 000 гривень. Цей різновид відрізняється ступінчастою верхівкою правого верхнього листа та малими ягодами.

Також 1-копійкові монети 1992 року різновиду 1.11АЕ можуть бути продані на аукціонах за ціною від 4 000 до 14 000 гривень. Вони відрізняються округлою верхівкою правого верхнього листа та великими ягодами.

Дуже цінуються також 1-копійкові монети 1996 року, серед яких різновид 1БА з великими ягодами може бути проданий за ціною від 1 300 до 2 000 гривень, а різновид 1БВ з малими ягодами – від 2 500 до 3 000 гривень. Нумізмати зазначають, що копійки 1996 року іноді можна знайти в обігу, але монети з набору зазвичай коштують більше, ніж ті, що перебувають в обігу.

Щоб фахівець максимально точно визначив ступінь цінності монети, слід надіслати йому чітке фото: аверс; реверс; гурту – адже "якщо, наприклад, насічка буде велика чи дрібна, це вже різні різновиди". За сам огляд, грошей ніхто не візьме. Адже "на 99% монета нічого не вартує".

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