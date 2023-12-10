Некоторые низкие номиналы украинских монет могут принести значительные средства, поскольку из-за своей уникальности они пользуются большой популярностью среди коллекционеров. Даже 1-копеечные монеты могут быть выгодно проданы. Об этом сообщают специалисты специализированного ресурса "Монеты-ягодки".
Например, за экземпляр разновидности 1.35АА 1-копеечной монеты 1992 могут заплатить более 11 000 гривен. Эта разновидность отличается ступенчатой верхушкой правого верхнего листа и малыми ягодами.
Также 1-копеечные монеты 1992 разновидности 1.11АЭ могут быть проданы на аукционах по цене от 4 000 до 14 000 гривен. Они отличаются округлой верхушкой правого верхнего листа и крупными ягодами.
Очень ценятся также 1-копеечные монеты 1996, среди которых разновидность 1БА с крупными ягодами может быть продан по цене от 1 300 до 2 000 гривен, а разновидность 1БВ с малыми ягодами - от 2 500 до 3 000 гривен. Нумизматы отмечают, что копейки 1996 года иногда можно найти в обращении, но монеты из набора обычно стоят больше, чем находящиеся в обращении.
Чтобы специалист максимально точно определил степень ценности монеты, следует прислать ему четкое фото: аверс; реверс; группы – ведь "если, например, насечка будет большая или мелкая, это уже разные разновидности". За сам обзор, денег никто не возьмет. Ведь "на 99% монета ничего не стоит".
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