Старые монеты в 1 копейку, уже вышедшие из обращения в Украине, могут принести владельцам до 11 тыс. грн за штуку.

Некоторые низкие номиналы украинских монет могут принести значительные средства, поскольку из-за своей уникальности они пользуются большой популярностью среди коллекционеров. Даже 1-копеечные монеты могут быть выгодно проданы. Об этом сообщают специалисты специализированного ресурса "Монеты-ягодки".

Например, за экземпляр разновидности 1.35АА 1-копеечной монеты 1992 могут заплатить более 11 000 гривен. Эта разновидность отличается ступенчатой ​​верхушкой правого верхнего листа и малыми ягодами.

Также 1-копеечные монеты 1992 разновидности 1.11АЭ могут быть проданы на аукционах по цене от 4 000 до 14 000 гривен. Они отличаются округлой верхушкой правого верхнего листа и крупными ягодами.

Очень ценятся также 1-копеечные монеты 1996, среди которых разновидность 1БА с крупными ягодами может быть продан по цене от 1 300 до 2 000 гривен, а разновидность 1БВ с малыми ягодами - от 2 500 до 3 000 гривен. Нумизматы отмечают, что копейки 1996 года иногда можно найти в обращении, но монеты из набора обычно стоят больше, чем находящиеся в обращении.

Чтобы специалист максимально точно определил степень ценности монеты, следует прислать ему четкое фото: аверс; реверс; группы – ведь "если, например, насечка будет большая или мелкая, это уже разные разновидности". За сам обзор, денег никто не возьмет. Ведь "на 99% монета ничего не стоит".

Последние новости Украины:

Напомним, украинские 25 копеек продают за немалую сумму - что у них особенного и как они выглядят.

Как сообщала Politeka, за 5 копеек можно получить больше 4 тыс гривен, фото монеты.

Также Politeka писала, за какие монеты в Украине готовы платить тысячи гривен.