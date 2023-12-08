Субсидію в Україні можуть надавати як громадянам, зареєстрованим у місці проживання, так і тим, хто фактично проживає в житловому приміщенні. У цьому випадку кількість осіб, які мешкають у приміщенні, повинна бути вказана в декларації.

У постанові Кабміна № 848 вказано, які документи потрібні, аби отримати субсидію - без цих даних гроші не дадуть.

Для отримання субсидії потрібно подати два ключові документи.

По-перше, особу слід підтвердити (за допомогою паспорта, тимчасової посвідки, паспорта іноземця або іншого документа, що підтверджує дозвіл на перебування в Україні).

По-друге, подати заяву, декларацію та довідки про доходи (якщо вони не відомі податковій та Пенсійному фонду).

Також можуть знадобитися інші документи для оформлення субсидії, такі як копія договору про реструктуризацію боргу за послуги ЖКГ, договір оренди житла, довідка ВПО, рішення суду за потреби.

У разі неповного надходження даних у заяву та декларацію вони вважатимуться не поданими, згідно з постановою Кабміну.

Для оформлення субсидії кожного члена домогосподарства слід вказувати із зазначенням П.І.Б, сімейного стану, дати народження, серії та номера паспорта чи іншого документа. Адреса домогосподарства та номери особових рахунків також повинні бути вказані у документах. При оформленні субсидії можна також представити додаткові документи, які можуть впливати на рішення Пенсійного фонду.

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