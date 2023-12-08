Субсидию в Украине могут предоставлять как гражданам, зарегистрированным в месте жительства, так и фактически проживающим в жилом помещении. В этом случае количество лиц, проживающих в помещении, должно быть указано в декларации.

В постановлении Кабмина № 848 указано, какие документы нужны, чтобы получить субсидию - без этих данных деньги не дадут.

Для получения субсидии необходимо подать два ключевых документа.

Во-первых, лицо следует подтвердить (с помощью паспорта, временного вида, паспорта иностранца или другого документа, подтверждающего разрешение на пребывание в Украине).

Во-вторых, подать заявление, декларацию и справки о доходах (если они не известны налоговому и Пенсионному фонду).

Также могут потребоваться другие документы для оформления субсидии, такие как копия договора о реструктуризации долга за услуги ЖКХ, договор аренды жилья, справка ВПЛ, решение суда при необходимости.

В случае неполного поступления данных в заявление и декларацию они будут считаться не поданными согласно постановлению Кабмина.

Для оформления субсидии каждого члена домохозяйства следует указывать с указанием Ф.И.О., семейного положения, даты рождения, серии и номера паспорта или другого документа. Адрес домохозяйства и номера лицевых счетов также должны быть указаны в документах. При оформлении субсидии можно также предоставить дополнительные документы, которые могут влиять на решение Пенсионного фонда.

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