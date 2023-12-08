Попередження надійшло до українців, що різдвяний набір продуктів може значно подорожчати в ціні, якщо до 10 грудня польські перевізники не відмовляться від блокування пунктів пропуску на кордоні між Україною і Польщею.

Про збільшення ціни повідомив перший заступник міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький під час телемарафону.

Він також зазначив, що якщо страйк триватиме весь грудень, то "на жаль, різдвяний продуктовий кошик буде трошки дорожчим. При цьому він відзначив, що ціни на овочі для борщу не зросли, оскільки їх практично повністю забезпечує внутрішнє виробництво.

При порівнянні цін на сьогодні з минулим роком видно, що деякі продукти стали дешевшими. Наприклад, цибуля та морква подешевшали на 60%, яйця подешевшали на 16%, олія – на 18%, а гречка – на 60%.

Висоцький також зазначив, що дефіцит базових продуктів, які виробляє Україна, не передбачається.

"Не передбачається жодного дефіциту, оскільки ці продукти, хоч і затримкою, але все-таки доїжджають. Але якщо машина їде тиждень чи тисячу кілометрів чи два, логічно, що логістика дорожчає", – пояснив він.

Щодо імпортованих продуктів, таких як банани, цитрусові, морепродукти та риба, він зазначив, що їх ціни можуть зрости, оскільки Україна їх імпортує.

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Нагадаємо, українців чекають нові ціни в магазинах, які продукти подорожчають.

Як повідомляла Politeka, популярний продукт почне дорожчати, за ним ціни зростуть на інші товари.

Також Politeka писала, ціни на окремі види овочів поповзуть вгору.