Предупреждение поступило украинцам, что рождественский набор продуктов может значительно подорожать в цене, если до 10 декабря польские перевозчики не откажутся от блокирования пунктов пропуска на границе между Украиной и Польшей.

Об увеличении цены сообщил первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий во время телемарафона.

Он также отметил, что если забастовка продлится весь декабрь, то "к сожалению, рождественская продуктовая корзина будет немного дороже. При этом он отметил, что цены на овощи для борща не выросли, поскольку практически полностью обеспечивает внутреннее производство.

При сравнении цен сегодня с прошлым годом видно, что некоторые продукты стали дешевле. К примеру, лук и морковь подешевели на 60%, яйца подешевели на 16%, масло – на 18%, а гречка – на 60%.

Высоцкий также отметил, что дефицит базовых продуктов, производимых Украиной, не предусматривается.

"Не предполагается ни одного дефицита, поскольку эти продукты, хоть и задержкой, но все-таки доезжают. Но если машина едет неделю или тысячу километров или две, логично, что логистика дорожает», – объяснил он.

Относительно импортируемых продуктов, таких как бананы, цитрусовые, морепродукты и рыба, он отметил, что их цены могут вырасти, поскольку Украина импортирует их.

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Напомним, украинцев ожидают новые цены в магазинах, какие продукти подорожают.

Как сообщала Politeka, популярный продукт начнет дорожать, за ним цены вырастут на другие товары.

Также Politeka писала, цены на отдельные виды овощей поползут вверх.