Зірки цього дня на нашому боці, оскільки ми вчимося позитивно використовувати свої таланти та навички.

Гороскоп карт Таро для кожного знака зодіаку доступний 7 грудня, настав час підзарядитися, оскільки цього тижня ми випробуваємо велике світло повного місяця.

Якщо ви хочете звільнити негативні емоції, сьогоднішній вечір дозрів для постановки намірів. Подивіться на свої карти Таро, та відчуйте болючі моменти, які потрібно відпустити.

Дізнайтесь, що готує вам щоденне читання карток Таро вашого знаку зодіаку 7 грудня.

Овен (21 березня - 19 квітня)

Карта Таро: Ієрофант.

Хтось може спробувати змінити вас, але є багато речей, над подоланням яких ви наполегливо працювали. Повірте, що ваша особистість якраз підходить тій людині, яка призначена вам.

Телець (20 квітня – 20 травня)

Карта Таро: Місяць.

Іноді у житті все не так, як здається. Розчарування трапляються, але не думайте, що ви закінчуєтеся. Можливо, ваше життя зміниться на краще.

Близнюки (21 травня – 20 червня)

Карта Таро: Суд.

Розум людини іноді може зіграти з вами злий жарт.

Отже, не гадайте щось просто тому, що ви думаєте. Перевірте факти, а потім ухваліть остаточне рішення.

Рак (21 червня – 22 липня)

Карта Таро: Дурень

Це нормально – почати все спочатку. Так, у вас було кілька втрат, але вам не потрібно наводити лад у минулому.

Час рухається вперед і на нікого не чекає. Настав час і вам йти в ногу з часом.

Лев (23 липня – 22 серпня)

Карта Таро: Шістка Пентаклей.

Об'єднайтесь зі своїми вірними друзями.

Люди можуть досягти набагато більшого, коли працюють як єдине ціле. Можливо, вам подобається ваша незалежність, але бути разом набагато веселішим.

Діва (23 серпня – 22 вересня)

Карта Таро: Вежа.

Проблеми виникають несподівано всім нас. Хтось може бути пристрастю до драми і визнає ваше мирне життя тривожним.

Таким чином, без жодної причини вони можуть спробувати натиснути на ваші кнопки, розпускаючи плітки. Не втручайтесь.

Терези (23 вересня – 22 жовтня)

Карта Таро: Паж Мечів.

Читайте хороші книги, звертайте увагу на новини та насолоджуйтесь якісним контентом. Якщо ви любите навчатися, цього тижня бажайте отримати нову інформацію, яка розширить ваші знання та кругозір.

Скорпіон (23 жовтня – 21 листопада)

Карта Таро: Вісімка Кубків.

Ви чините опір змінам? Незважаючи на те, що ви уникаєте зміни свого способу життя або порядку дня, ваша любов до конкретної людини може стати вагомою причиною вчинити по-іншому цього тижня.

Стрілець (22 листопада – 21 грудня)

Карта Таро: Трійка Кубків.

Зберіть своїх найкращих друзів та проведіть веселий вечір. Завжди приємно насолодитися імпровізованою вечерею у колі друзів.

Знайдіть якесь місцеве місце, щоб зібратися разом і поспілкуватися всю ніч безперервно за напоями і гарною їжею.

Козеріг (22 грудня – 19 січня)

Карта Таро: Двійка Мечів.

Дводушних людей сьогодні легко помітити. Можливо, ви маєте справу з начальником чи другом, який не може вирішити, що він хоче. Перестаньте питати та дайте їм розібратися в цьому пізніше. Можливо, буде потрібно місце.

Водолій (20 січня – 18 лютого)

Карта Таро: Смерть.

Настав час розірвати зв'язки, і це дуже боляче, але ви знаєте, що не просто відпускаєте минуле, а й відходьте від старої частини себе, з якої ви переросли. Ви готові літати як метелик, який нарешті виліз з какона.

Риби (19 лютого – 20 березня)

Карта Таро: П'ятірка Мечів.

Боротьба зараз емоційно складна. Ваш оптимістичний настрій може здатися трохи натягнутим, але він проникає у ваше серце. Ви знайдете там свою радість і повернетесь на своє щастя.

Джерело: yourtango.

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