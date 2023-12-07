Звезды в этот день на нашей стороне, поскольку мы учимся позитивно использовать свои таланты и навыки.

Гороскоп карт Таро для каждого знака зодиака доступен 7 декабря, пришло время подзарядиться, поскольку на этой неделе мы испытаем обильный свет полнолуния.

Если вы хотите высвободить негативные эмоции, сегодняшний вечер созрел для постановки намерений. Посмотрите на свои карты Таро, и почувствуйте болезненные моменты, которые нужно отпустить.

Узнайте, что готовит вам ежедневное чтение карт Таро вашего знака зодиака 7 декабря.

Овен (21 марта – 19 апреля)

Карта Таро: Иерофант.

Кто-то может попытаться изменить вас, но есть много вещей, над преодолением которых вы упорно трудились. Поверьте, что ваша личность как раз подходит тому человеку, который предназначен вам.

Телец (20 апреля – 20 мая)

Карта Таро: Луна.

Иногда в жизни все не так, как кажется. Разочарования случаются, но не думайте, что вы на исходе. Возможно, ваша жизнь изменится к лучшему.

Близнецы (21 мая – 20 июня)

Карта Таро: Суд.

Разум человека иногда может сыграть с вами злую шутку.

Итак, не предполагайте что-то просто потому, что вы думаете. Проверьте факты, а затем примите окончательное решение.

Рак (21 июня – 22 июля)

Карта Таро: Дурак

Это нормально — начать все сначала. Да, у вас было несколько потерь, но вам не нужно наводить порядок в прошлом.

Время движется вперед и никого не ждет. Пришло время и вам идти в ногу со временем.

Лев (23 июля – 22 августа)

Карта Таро: Шестерка Пентаклей.

Объединитесь со своими верными друзьями.

Люди могут добиться гораздо большего, когда работают как единое целое. Возможно, вам нравится ваша независимость, но быть вместе гораздо веселее.

Дева (23 августа – 22 сентября)

Карта Таро: Башня.

Проблемы возникают неожиданно для всех нас. Кто-то может быть пристрастием к драме и сочтет вашу мирную жизнь тревожной.

Таким образом, без всякой причины они могут попытаться нажать на ваши кнопки, распуская сплетни. Не вмешивайтесь.

Весы (23 сентября – 22 октября)

Карта Таро: Паж Мечей.

Читайте хорошие книги, обращайте внимание на новости и наслаждайтесь качественным контентом. Если вы любите учиться, на этой неделе жаждите получить новую информацию, которая расширит ваши знания и кругозор.

Скорпион (23 октября – 21 ноября)

Карта Таро: Восьмерка Кубков.

Вы сопротивляетесь переменам? Несмотря на то, что вы избегаете изменения своего образа жизни или распорядка дня, ваша любовь к конкретному человеку может стать веской причиной поступить по-другому на этой неделе.

Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

Карта Таро: Тройка Кубков.

Соберите своих лучших друзей и проведите веселый вечер. Всегда приятно насладиться импровизированным ужином в кругу друзей.

Найдите какое-нибудь местное место, чтобы собраться вместе и пообщаться всю ночь напролет за напитками и хорошей едой.

Козерог (22 декабря – 19 января)

Карта Таро: Двойка Мечей.

Двоедушных людей сегодня легко заметить. Возможно, вы имеете дело с начальником или другом, который не может решить, чего он хочет. Перестаньте спрашивать и дайте им разобраться в этом позже. Возможно, потребуется место.

Водолей (20 января – 18 февраля)

Карта Таро: Смерть.

Пришло время разорвать связи, и это очень больно, но вы знаете, что не просто отпускаете прошлое, но и отходите от старой части себя, из которой вы переросли. Вы готовы летать как бабочка, которая наконец-то вылезла из какона.

Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Карта Таро: Пятерка Мечей.

Борьба сейчас эмоционально трудна. Ваш оптимистичный настрой может показаться немного натянутым, но он проникает в ваше сердце. Вы найдете там свою радость и вернетесь к своему счастью.

Источник: yourtango.

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