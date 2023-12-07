Гороскоп на 7 грудня 2023 року, якщо ви думаєте про новий шанс і сумніваєтеся, прочитайте, що каже вам цей гороскоп, щоб отримати правильну відповідь. Розпитайте Всесвіт про плани, які він має на вас. ОВЕН

21 березня - 19 квітня Овен, сьогодні ви вступили у період трансформації, і це дуже позитивно. Це дозволить вам відчувати себе у більшій гармонії із самим собою та внести корисні зміни у своє повсякденне життя. Скористайтеся тим фактом, що зірки сьогодні на вашому боці, щоб досягти набагато спокійнішого шляху. У цьому процесі спокою та безтурботності ви цілком можете зустріти те, що ми називаємо «янголами-захисниками». Це могло статися з вами сьогодні, переживаючи одну з тих ситуацій, у яких хтось, ледве знаючи вас, дає вам цінну пораду. Він приносить спокій та полегшення, так що може бути краще, ніж ангельський знак? ТЕЛЕЦЬ

20 квітня – 20 травня Телецю, важливо, щоб ти сьогодні підняв собі настрій. Залишіть осторонь ту меланхолію, яка ніколи не перестає впливати на вас щодня і яка завдала вам стільки горя. Такий настрій не йде вам на користь і може завадити вам приймати об'єктивні рішення. Якщо у вас довгі вихідні, постарайтеся насолодитися часом, проведеним із друзями, та заняттями, які ви запланували на сьогодні, і не дозволяйте їм засмучувати вас. Крім того, може статися так, що близька вам людина терміново потребує вашої допомоги, але не наважиться попросити про неї безпосередньо. Зверніть увагу на своє оточення та визначте, хто це може бути, щоб ви могли надати їм необхідну підтримку. БЛИЗНЮКИ

21 травня – 20 червня Близнюки, сьогодні вам, можливо, доведеться зіткнутися з непорозумінням, яке виникло вчора. Іноді занадто багато часу, проведеного з партнером, другом або членом сім'ї, може призвести до незначних розбіжностей та непорозумінь. Якщо вам доведеться сьогодні знову побачитися з цією людиною, не дозволяйте кілька годин, які можуть бути дуже хорошими, витрачені даремно на надування губ. Подумайте про те, щоб відвідати сім'ю сьогодні, особливо якщо з кимось із них стався конфлікт. Зірки будуть на вашому боці, і це може бути гарний день для вирішення цих невирішених проблем. Крім того, дуже важливо звільнитися від песимізму, який оточує вас щодня. РАК

21 червня – 22 липня Рак сьогодні є чудовим днем ​​у романтичній сфері. Найкраще те, що це триватиме упродовж усіх вихідних. Якщо ви перебуваєте у стосунках, на вас чекають дуже хвилюючі та божевільні моменти, які назавжди залишаться у вашій пам'яті. З іншого боку, якщо ви зараз самотні, але вам хтось цікавий, саме час почати щось робити. Можливо, ця людина ще не відреагувала, і зараз ідеальний час, щоб діяти проти неї. Ваші шанси успіху значні. ЛЕВ

23 липня – 22 серпня Лев, сьогодні на тебе чекає дуже хвилюючий момент. Здається, ви нарешті отримаєте ті хороші новини, на які не очікували. Ця новина буде пов'язана з вашою повсякденною роботою і значно покращить ваші перспективи на майбутнє. Скористайтеся сьогоденням, особливо якщо у вас довгі вихідні і є трохи вільного часу. Ви можете попросити друга зустрітися або родичів піти разом на прогулянку. Святкуйте свої радості та перемоги з людьми, яких ви любите. ДІВА

23 серпня – 22 вересня Діво, сьогодні ти можеш подумати про те, щоб залишитися зі своєю сім'єю, незважаючи на цю досить бурхливу ситуацію, яку ти переживаєш. Це нормально, що ви хочете уникнути неприємних моментів з тим членом сім'ї, з яким ви посварилися, але постарайтеся провести з ним деякий час, навіть якщо він менший, ніж вам хотілося б. Ти знаєш, що якби між вами нічого не сталося, ти дуже радий був би провести цей день зі своїми близькими. З іншого боку, у вас може бути можливість дати цінну пораду тому, хто сьогодні її потребує. Ваша мудрість цінується, і вони можуть потребувати вас більше, ніж будь-коли, щоб стати свого роду духовним наставником. Можливо, це ваша молодша сестра чи двоюрідний брат. ТЕРЕЗИ

23 вересня – 22 жовтня Терези, якщо ти сьогодні не в кращому настрої, це зрозуміло. Останнім часом ви проводите багато часу вдома, що серйозно позначилося на вашій енергії та настрої. Якщо ви хочете почуватися краще, важливо повернути собі бажання виходити на вулицю, як це завжди було.

Якщо ви виявите, що це світ далеко від дому, ви завжди можете скористатися відкритими просторами поряд з вашим будинком. Таким чином, ви зможете здійснювати тривалі щоденні прогулянки та насолоджуватися природою. Це буде ліками не тільки для вас, але й для вашої душі.

СКОРПІОН

23 жовтня – 21 листопада

Скорпіон, настав ідеальний час, щоб виявити свою винахідливість та творчий потенціал. Цей момент буде сприятливий як на роботі, а й у особистому житті важливо викладатися на повну. Ця здатність спілкуватися і вирішувати проблеми виділяє вас у різних сферах, чи то вдома, чи з друзями.

З іншого боку, якщо у вас є партнер, постарайтеся знайти час, щоб насолодитися моментами разом. Вам потрібно перезарядити батарейки, щоб підготуватися до того, що відбудеться наступного тижня, тому спробувати втекти на кілька днів буде дуже гарною ідеєю. А якщо ви самотні, можливо, у ці дні ви зустрінете когось цікавого.

СТРІЛЕЦЬ

22 листопада – 21 грудня

Стрілець, найважливішою місією у твоєму житті має бути зосередження уваги на собі. Подумайте про внесення необхідних змін, щоб покращити своє тіло та розум і досягти цієї мети. Найбільш рекомендований варіант - завжди триматися подалі від токсичних речовин, чи то тютюн, алкоголь чи люди.

Здоровий план має вирішальне значення, щоб залишатися тільки з тим, що змушує вас почувати себе добре. Крім того, вам також буде корисно включити в свій розпорядок дня більше вправ, навіть як пріоритет, якщо ви занадто ліниві. Не обов'язково робити це щодня, достатньо трьох разів на тиждень.

КОЗЕРІГ

22 грудня – 29 січня

Козеріг це ідеальний час, щоб задуматися про те, чого ви очікуєте від свого життя. Вам необхідно чітко визначити свої цілі, але не зациклюватись виключно на чомусь одному. Скористайтеся тим фактом, що сьогодні ви маєте трохи вільного часу, щоб чітко визначити, яким ви хочете бачити своє майбутнє у всіх аспектах свого життя.

З іншого боку, здається, що ти трохи зловживаєш доброю волею людей, які люблять тебе. Це правда, що ваші близькі часто дуже хочуть щось для вас зробити, але прохання про такі послуги можуть їх дратувати. Уникайте цього, щоб зберегти гармонійніші стосунки, не сварячись з ними.

ВОДОЛІЙ

20 січня – 28 лютого

Водолій, якщо якийсь час тому ти пережив розлуку, то зараз настав час залишити все це позаду. Поверніть собі хвилювання від побачення з кимось знову і знову відчуйте хвилювання першого побачення. Не бійтеся того, що може статися, і сприймайте це як гру, в якій ви просто хочете розважитися.

Воюйте з цією ситуацією якнайшвидше, тому що це буде найкращий спосіб швидко рухатися вперед. Це правда, що правило про те, що нове кохання зцілює, а старе кохання не завжди справедливе, але у ваших обставинах це можливо. Принаймні, це може допомогти вам добре провести час, забувши про попереднє кохання.

РИБИ

19 лютого – 20 березня

Риби, можливо, ви подумаєте про те, щоб залишитися вдома цілий день, якщо у вас довгі вихідні. Якщо ви хочете відпочити та відключитися від повсякденної метушні, скористайтеся вільним часом, який у вас буде сьогодні, щоб відпочити та відключитися від повсякденної рутини, в якій ви постійно живете. Скористайтеся можливістю прочитати книгу, подивитися фільми чи серіали або навіть насолодитися приготуванням смачного рецепту.

Джерело: magic.horoscope.

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