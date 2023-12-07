Гороскоп на 7 декабря 2023 года, если вы подумываете о новом шансе и сомневаетесь, прочитайте, что говорит вам этот гороскоп, чтобы получить правильный ответ.

Расспросите Вселенную о планах, которые она имеет на вас.

ОВЕН

21 марта – 19 апреля

Овен, сегодня вы вступили в период трансформации, и это очень позитивно. Это позволит вам чувствовать себя в большей гармонии с самим собой и внести полезные изменения в свою повседневную жизнь. Воспользуйтесь тем фактом, что звезды сегодня на вашей стороне, чтобы добиться гораздо более спокойного пути.

В этом процессе спокойствия и безмятежности вы вполне можете встретить того, что мы называем «ангелами-защитниками». Это могло случиться с вами сегодня, переживая одну из тех ситуаций, в которых кто-то, едва вас зная, дает вам ценный совет. Он приносит спокойствие и облегчение, так что может быть лучше, чем ангельский знак?

ТЕЛЕЦ

20 апреля – 20 мая

Телец, важно, чтобы ты сегодня поднял себе настроение. Оставьте в стороне ту меланхолию, которая никогда не перестает влиять на вас ежедневно и которая причинила вам столько горя. Такое настроение совершенно не идет вам на пользу и может помешать вам принимать объективные решения.

Если у вас длинные выходные, постарайтесь насладиться временем, проведенным с друзьями, и занятиями, которые вы запланировали на сегодня, и не позволяйте им расстраивать вас. Кроме того, может случиться так, что близкий вам человек срочно нуждается в вашей помощи, но не осмелится попросить о ней напрямую. Обратите внимание на свое окружение и определите, кто это может быть, чтобы вы могли оказать им необходимую поддержку.

БЛИЗНЕЦЫ

21 мая – 20 июня

Близнецы, сегодня вам, возможно, придется столкнуться с недоразумением, возникшим вчера. Иногда слишком много времени, проведенное с партнером, другом или членом семьи, может привести к незначительным разногласиям и недоразумениям. Если вам придется сегодня снова увидеться с этим человеком, не позволяйте нескольким часам, которые могут быть очень хорошими, потрачены впустую на надувание губ.

Подумайте о том, чтобы навестить семью сегодня, особенно если с кем-то из них произошел конфликт. Звезды будут на вашей стороне, и это может быть хороший день для решения этих нерешенных проблем. Кроме того, очень важно освободиться от пессимизма, который окружает вас каждый день.

РАК

21 июня – 22 июля

Рак сегодня представляет собой отличный день в романтической сфере. Лучше всего то, что это продлится на протяжении всех выходных. Если вы находитесь в отношениях, вас ждут очень волнующие и безумные моменты, которые навсегда останутся в вашей памяти.

С другой стороны, если вы сейчас одиноки, но вам кто-то интересен, самое время начать что-то делать. Возможно, этот человек еще не отреагировал, и сейчас идеальное время, чтобы действовать против него. Ваши шансы на успех значительны.

ЛЕВ

23 июля – 22 августа

Лев, сегодня тебя ждет очень волнующий момент. Кажется, вы наконец-то получите те хорошие новости, которых не ожидали. Эта новость будет связана с вашей повседневной работой и значительно улучшит ваши перспективы на будущее.

Воспользуйтесь сегодняшним днем, особенно если у вас длинные выходные и есть немного свободного времени. Вы можете попросить друга встретиться или родственников пойти вместе на прогулку. Празднуйте свои радости и победы с людьми, которых вы любите.

ДЕВА

23 августа – 22 сентября

Дева, сегодня ты можешь подумать о том, чтобы остаться со своей семьей, несмотря на эту довольно бурную ситуацию, которую ты переживаешь. Это нормально, что вы хотите избежать неприятных моментов с тем членом семьи, с которым вы поссорились, но постарайтесь провести с ним некоторое время, даже если оно меньше, чем вам хотелось бы. Ты знаешь, что если бы между вами ничего не произошло, ты был бы очень рад провести этот день со своими близкими.

С другой стороны, у вас может быть возможность дать ценный совет тому, кто сегодня в нем нуждается. Ваша мудрость ценится, и они могут нуждаться в вас больше, чем когда-либо, чтобы стать своего рода духовным наставником. Возможно, это ваша младшая сестра или двоюродный брат.

ВЕСЫ

23 сентября – 22 октября

Весы, если ты сегодня не в лучшем настроении, это понятно. В последнее время вы проводите много времени дома, что серьезно сказалось на вашей энергии и настроении. Если вы хотите чувствовать себя лучше, важно вернуть себе желание выходить на улицу, как это всегда было.

Если вы обнаружите, что это мир вдали от дома, вы всегда можете воспользоваться открытыми пространствами рядом с вашим домом. Таким образом, вы сможете совершать длительные ежедневные прогулки и наслаждаться природой. Это будет лекарством не только для вас, но и для всей вашей души.

СКОРПИОН

23 октября – 21 ноября

Скорпион, настало идеальное время, чтобы проявить свою изобретательность и творческий потенциал. Этот момент будет благоприятен не только на работе, но и в личной жизни важно выкладываться по полной. Эта способность общаться и решать проблемы выделяет вас в различных сферах, будь то дома или с друзьями.

С другой стороны, если у вас есть партнер, постарайтесь сегодня найти время, чтобы насладиться моментами вместе. Вам нужно перезарядить батарейки, чтобы подготовиться к тому, что произойдет на следующей неделе, поэтому попытаться сбежать на пару дней будет очень хорошей идеей. А если вы одиноки, возможно, в эти дни вы встретите кого-нибудь интересного.

СТРЕЛЕЦ

22 ноября – 21 декабря

Стрелец, самой важной миссией в твоей жизни должно быть сосредоточение внимания на себе. Подумайте о внесении необходимых изменений, чтобы улучшить свое тело и разум и достичь этой цели. Наиболее рекомендуемый вариант — всегда держаться подальше от токсичных веществ, будь то табак, алкоголь или люди.

Здоровый план имеет решающее значение, чтобы оставаться только с тем, что заставляет вас чувствовать себя хорошо. Кроме того, вам также будет полезно включить в свой распорядок дня больше упражнений, даже в качестве приоритета, если вы слишком ленивы. Не обязательно делать это каждый день, достаточно трех раз в неделю.

КОЗЕРОГ

22 декабря – 29 января

Козерог, это идеальное время, чтобы задуматься о том, чего вы ожидаете от своей жизни. Вам необходимо четко определить свои цели, но не зацикливаться исключительно на чем-то одном. Воспользуйтесь тем фактом, что сегодня у вас есть немного свободного времени, чтобы четко определить, каким вы хотите видеть свое будущее во всех аспектах своей жизни.

С другой стороны, кажется, что ты немного злоупотребляешь доброй волей людей, которые тебя любят. Это правда, что ваши близкие часто очень хотят что-то для вас сделать, но просьбы о стольких услугах могут их раздражать. Избегайте этого, чтобы сохранить более гармоничные отношения, не ссорясь с ними.

ВОДОЛЕЙ

20 января – 28 февраля

Водолей, если какое-то время назад ты пережил расставание, то сейчас пришло время оставить все это позади. Верните себе волнение от свидания с кем-то снова и снова почувствуйте волнение первого свидания. Не бойтесь того, что может случиться, и воспринимайте это как игру, в которой вы просто хотите развлечься.

Сразитесь с этой ситуацией как можно скорее, так как это будет лучший способ быстро двигаться вперед. Это правда, что правило о том, что новая любовь исцеляет, а старая любовь не всегда справедлива, но в ваших обстоятельствах это возможно. По крайней мере, это может помочь вам хорошо провести время, забыв о предыдущей любви.

РЫБЫ

19 февраля – 20 марта

Рыбы, возможно, вы подумаете о том, чтобы остаться дома на целый день, если у вас длинные выходные. Если вы хотите отдохнуть и отключиться от повседневной суеты, воспользуйтесь свободным временем, которое у вас будет сегодня, чтобы отдохнуть и отключиться от повседневной рутины, в которой вы постоянно живете. Воспользуйтесь возможностью прочитать книгу, посмотреть фильмы или сериалы или даже насладиться приготовлением вкусного рецепта.

Источник: magic.horoscope.

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