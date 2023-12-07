Астаф'єва підкреслила, що зараз вона щаслива і закохана, але раніше у неї були страхи.

Даша Астаф'єва, відома українська актриса та співачка, розповіла про своє особисте життя, наголошуючи на вплив спільного бізнесу на її відносини. Астаф'єва в новому інтерв'ю повідомила про свої почуття, зазначивши, що не хоче докладно обговорювати свій особистий світ, бажаючи зберегти якусь таємницю.

Астаф'єва підкреслила, що нині вона щаслива і закохана, і побажала всім, хто почувається самотньо, віри у справжнє кохання.

"Впевнена, що це єдине, що мене тримає, допомагає жити та знаходити сенси. Я бажаю кожній людині, яка почувається самотньо, вірити в те, що є справжнє кохання. Я завжди боялася працювати разом чи разом залучатися до якихось процесів. Мені здавалося, що люди з окремих галактик, вони більше знаходять спільну мову" – ділиться Астаф'єва.

Артистка також поділилася своїм досвідом спільної роботи із близькою людиною. За її словами, спочатку вона побоювалася подібної співпраці, вважаючи, що вони можуть мати труднощі у знаходженні спільної мови. Однак з часом Даша переконалася, що спільний бізнес не лише можливий, а й сприяє зміцненню відносин.

Раніше Астаф'єва додала, що більше не співатиме, оскільки перенесла невдалу операцію на голосових зв'язках. Зірка уточнила, що робила ще її до повномасштабного вторгнення, тоді її стан був критичним і вона погодилася на будь-які взаємодії лікарів.

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