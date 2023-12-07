Астафьева подчеркнула, что в настоящее время она счастлива и влюблена, но ранее у нее были страхи.

Даша Астафьева, известная украинская актриса и певица, рассказала о своей личной жизни, делая акцент на влиянии совместного бизнеса на ее отношения. Астафьева в новом интервью сообщила о своих чувствах, отметив, что не желает подробно обсуждать свой личный мир, желая сохранить некую тайну.

Астафьева подчеркнула, что в настоящее время она счастлива и влюблена, и пожелала всем, кто чувствует себя одиноко, веры в настоящую любовь.

"Уверена, что это единственное, что меня держит, помогает жить и находить смыслы. Я желаю каждому человеку, который чувствует себя одиноко, верить в то, что есть настоящая любовь. Я всегда боялась работать вместе или вместе вовлекаться в какие-то процессы. Мне казалось, что люди из отдельных галактик, они больше находят общий язык" - делится Астафьева.

Артистка также поделилась своим опытом совместной работы с близким человеком. По ее словам, изначально она опасалась подобного сотрудничества, считая, что они могут испытывать трудности в нахождении общего языка. Однако с течением времени Даша убедилась, что совместный бизнес не только возможен, но и способствует укреплению отношений.

Ранее Астафьева добавила, что больше не будет петь, так как перенесла неудачную операцию на голосовых связках. Звезда уточнила, что делала еще ее до полномасштабного вторжения, тогда ее состояние было критическим и она согласилась на любые взаимодействия врачей.

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