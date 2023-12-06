Зірка "Голосу країни" Роман Сасанчин розповів про проблеми зі здоров'ям, про які навіть не підозрював.

Виконавець, який переміг у шоу Голос діти-2 та Голос країни-10 – Роман Сасанчин, поділився своїми проблемами зі здоров'ям через свій аккаунт у Instagram. Музикант у віці 21 року зізнався, що зіштовхнувся із труднощами, пов'язаними зі своєю спиною.

У своєму посту Сасанчин висловив розчарування і розповів, що зараз йому доводиться проходити лікувальний масаж, оскільки це стало для нього нагальною необхідністю.

"Поїхав на лікувальний масаж спини. Завжди вважав, що це фігня і не потрібна. Однак ніколи не міг подумати, що це може бути настільки серйозним і необхідним. Проблеми, що виникли зі спиною, аж надто багато дали чути про себе. Тут, щиро кажучи, задумався" – ділиться Сасанчин.

Сасанчин також зазначив, що проблеми зі спиною у нього мають давню історію і довго не давали себе забути. На даний час він проходить необхідне лікування.

На своїх акаунтах у соціальних мережах Сасанчин часто отримує запитання від своїх шанувальників про те, чому він не приєднався до збройних сил України. У відповідь на ці питання Сасанчин у новому інтерв'ю підкреслив, що не ховається від військкомату і готовий до заклику, якщо такий надійде.

За його словами, зараз він вважає, що може зробити більший внесок у підтримку країни, допомагаючи в тилу та збираючи кошти для потреб українських військових.

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