Звезда "Голосу країни" Роман Сасанчин рассказал о проблемах со здоровьем, о которых даже не подозревал.

Исполнитель, победивший в шоу Голос діти-2 и Голос країни-10 - Роман Сасанчин, поделился своими проблемами со здоровьем через свой аккаунт в Instagram. Музыкант в возрасте 21 года признался, что столкнулся с трудностями, связанными со своей спиной.

В своем посте Сасанчин выразил разочарование и рассказал, что в настоящее время ему приходится проходить лечебный массаж, так как это стало для него неотложной необходимостью.

"Поехал на лечебный массаж спины. Всегда считал, что это фигня и не нужно. Однако никогда не мог подумать, что это может быть настолько серьезно и необходимо. Проблемы, что возникли со спиной, уж слишком много дали слышать о себе. Здесь, честно говоря, задумался" - делится Сасанчин.

Сасанчин также отметил, что проблемы со спиной у него имеют давнюю историю и долго не давали о себе забыть. В настоящее время он проходит необходимое лечение.

На своих аккаунтах в социальных сетях, Сасанчин часто получает вопросы от своих поклонников о том, почему он не присоединился к вооруженным силам Украины. В ответ на эти вопросы, Сасанчин в новом интервью подчеркнул, что не скрывается от военкомата и готов к призыву, если таковой поступит.

Согласно его словам, в настоящее время он считает, что может внести больший вклад в поддержку страны, помогая в тылу и собирая средства для нужд украинских военных.

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