При подачі документів на отримання субсидії варто чесно зазначати усі фактори, які можуть вплинути на надання або ненадання допомоги від держави. Таким фактором можуть стати борги. Згідно з постановою Кабміну, йдеться про борги як за комунальні послуги, так і за аліментами.

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Достатньо простроченої заборгованості три місяці для оплати за комірне. Строк позивної давності не має минути, а загальна сума боргу має бути більша за 680 грн (40 неоподатковуваних мінімумів доходів). Є два виключення — послуга постачання та розподілу природного газу при нарахуванні сум за рішенням суду при приведенні об'ємів газу до стандартів, а також при тому, що колективні споживачі чи виконавці не надали уповноваженим органам інформацію.

У випадку аліментів, якщо хтось у будинку або родині проживаючої особи має заборгованість за аліментами, це може призвести до відмови у наданні субсидії. Заборгованість повинна бути протермінована на тривалий період, перевищуючи три місяці.

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Є кілька винятків:

  1. Погашення боргу частинами відповідно до рішення суду.
  2. Боржник зник безвісти.
  3. Боржник є нарко- або алкозалежним, що підтверджено документами.
  4. Боржник перебуває під кримінальним провадженням, знаходиться під домашнім арештом чи під вартою.

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