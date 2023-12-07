Право на отримання житлових субсидій мають сім'ї, у яких плата за житлово-комунальні послуги більше визначеного для них обов'язкового платежу, але при богах її не надаватимуть.

При подачі документів на отримання субсидії варто чесно зазначати усі фактори, які можуть вплинути на надання або ненадання допомоги від держави. Таким фактором можуть стати борги. Згідно з постановою Кабміну, йдеться про борги як за комунальні послуги, так і за аліментами.



Достатньо простроченої заборгованості три місяці для оплати за комірне. Строк позивної давності не має минути, а загальна сума боргу має бути більша за 680 грн (40 неоподатковуваних мінімумів доходів). Є два виключення — послуга постачання та розподілу природного газу при нарахуванні сум за рішенням суду при приведенні об'ємів газу до стандартів, а також при тому, що колективні споживачі чи виконавці не надали уповноваженим органам інформацію.

У випадку аліментів, якщо хтось у будинку або родині проживаючої особи має заборгованість за аліментами, це може призвести до відмови у наданні субсидії. Заборгованість повинна бути протермінована на тривалий період, перевищуючи три місяці.

Є кілька винятків:

Погашення боргу частинами відповідно до рішення суду. Боржник зник безвісти. Боржник є нарко- або алкозалежним, що підтверджено документами. Боржник перебуває під кримінальним провадженням, знаходиться під домашнім арештом чи під вартою.

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