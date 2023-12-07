Право на получение жилищных субсидий имеют семьи, в которых плата за жилищно-коммунальные услуги больше определенного для них обязательного платежа, но при богах ее не будут предоставлять.

При подаче документов на получение субсидии следует честно указывать все факторы, которые могут повлиять на оказание или неоказание помощи от государства. Таким фактором могут стать долги. Согласно постановлением Кабмин, речь идет о долгах как за коммунальные услуги, так и по алиментам.



Достаточно просроченной задолженности три месяца для оплаты за комуналку. Срок позывной давности не должен пройти, а общая сумма долга должна быть больше 680 грн (40 необлагаемых минимумов доходов). Есть два исключения — услуга поставки и распределения природного газа при начислении сумм по решению суда при приведении объемов газа к стандартам, а также при том, что коллективные потребители или исполнители не предоставили уполномоченным органам информацию.

В случае алиментов, если кто-либо в доме или семье проживающего лица имеет задолженность по алиментам, это может привести к отказу в предоставлении субсидии. Задолженность должна быть просрочена на длительный период, превышая три месяца.

Есть несколько исключений:

Погашение долга по частям в соответствии с решением суда. Должник пропал без вести. Должник является нарко- или алкозависимым, что подтверждено документами. Должник находится под уголовным производством, находится под домашним арестом или под стражей.

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