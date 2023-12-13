2023 добігає кінця те, що ви робите зараз у грудні, зададить тон на 2024 рік і на майбутнє, а астрологічні транзити грудня 2023 року можуть допомогти вам збільшити шанси на вашу користь у цьому відношенні.

Незалежно від того, чи використовуєте ви космічні сили, щоб направити успіх у своє особисте життя, чи плануєте новий амбітний проект, зараз м'яч на вашому боці.

Просто обов'язково змішайте потужні енергії з елементом вашого знаку зодіаку (вода, вогонь, земля і повітря), і все буде гаразд.

Ось найбільш доленосні астрологічні транзити грудня 2023 року та їх наслідки.

Меркурій входить до Козерога 1 грудня.

Меркурій, планета спілкування, бешкетності та інтелекту, залишить філософський знак Стрільця у листопаді та увійде до зодіакального центру Козерога 1 грудня. Це велика подія з астрологічного погляду, оскільки зміна збігається з першим днем ​​місяць.

Очікуйте, що в грудні цього року ситуація покращиться, і світ в цілому раптово стане одержимий хитрощами і стратегіями на майбутнє, замість того, щоб ледарити наприкінці року. Якщо ви скористаєтеся цією енергією, ви будете краще підготовлені до 2024 року ніж половина людей з вашої групи однолітків. А оскільки Козеріг завжди має якесь відношення до кар'єри, суспільного життя та підприємництва, не дивуйтеся, якщо адвент-календарі, різдвяні покупки та святковий сезон стануть величезним уроком маркетингової майстерності для тих, хто має пильне око та гострий розум.

2. Венера входить до Скорпіона 4 грудня.

Венера, планета кохання, краси та грації, цього місяця залишить свій рідний знак Терезів і 4 грудня перейде в Скорпіон, найінтенсивніший знак зодіаку. Це означає, що ставлення до романтики не буде мрією.

3. Молодий місяць у Стрільці 12 грудня.

Молодий місяць цього місяця 12 грудня припадає на знак зодіаку Стрілець, тому від цього дня можна очікувати трохи галасливого і галасливого настрою. Крім того, це прекрасний час для проведення ритуалів прояву та визначення намірів на наступні шість місяців.

Тут зосереджено увагу на розширенні свого кругозору, вивченні чогось нового, викресленні грандіозних турів по всьому світу зі свого списку бажань та вирішення питань про існування та екзистенційну кризу. Дозвольте своєму серцю вести вас у цьому. І не чекайте, щоб зробити це до 13 грудня, бо...

4. Ретроградний Меркурій у Козерозі розпочинається 13 грудня.

Ситуація зміниться на краще чи гірше 13 грудня, коли розпочнеться останній цього року ретроградний Меркурій. Протягом наступних кількох тижнів до 1 січня 2024 Меркурій рухатиметься назад через Козерога до Стрільця. Отже, якщо ви успішно скористаєтеся гарною енергією 1 грудня, коли Меркурій офіційно увійде до Козерога, ви можете розраховувати на космічний подарунок у вигляді тайм-ауту в цей період. Цей ретроградний сезон дозволить вам освіжити нові знання та краще відточити свої навички та таланти для задуманого.

Якщо це не так, ретроградний Меркурій змусить вас скоротити спілкування та замислитися про свої дії протягом 2023 року (а можливо навіть до цього). Прогалини у знаннях та недоліки, пов'язані з навичками, стануть очевидними. Але не дозволяйте цьому потопити ваш човен. Ви завжди можете змінити ситуацію, якщо налаштуєтеся на це.

5. Сезон Козерога розпочинається разом із зимовим сонцестоянням 21 грудня.

Грудень - це частково сезон Стрільця, а частково сезон Козерога, тому наступний великий транзит відбудеться 21 грудня, коли Сонце увійде до Козерога. Звичайно, офіційно сезон Козерога триває з 22 грудня по 19 січня, але фактична дата зазвичай варіюється на один або два дні.

Цього року зимове сонцестояння припадає на перший день сезону Козерога (або літнє сонцестояння для мешканців південної півкулі). Ви можете вшанувати цей час, зосередившись на минулому та майбутньому та на тому, як вони пов'язані з вашим сьогоденням. Також гарною ідеєю буде схилитися до інтроверсії або проводити час тільки з близькими родичами та друзями.

6. Повний місяць у Раку 26 грудня.

Повний місяць цього місяця припадає на 26 грудня, всього через день після Різдва! Тож чекайте, що свято буде особливим, оскільки ця Повня знаходиться в знаку зодіаку Рак, орієнтованому на будинок і сім'ю. Крім того, тим часом заохочуються ритуали перерізання пуповини, оскільки до Нового року залишилося лише кілька днів. І навіщо тягти сюди поганий багаж?

7. Венера входить до Стрільця 29 грудня.

Деяким людям грудень може здатися венеріанським місяцем через другий транзит Венери за останній тиждень: Венера у Стрільці 29 грудня. Але це хороша новина, бо який найкращий спосіб зустріти новий рік, ніж під впливом цієї щасливої ​​Венери?

Якщо ви з тих, хто ставить перед собою новорічні плани, скористайтеся цим транзитом. Не чекайте до 2024 року. Ретроградний Меркурій може стати тут благословенням, якщо ви звернетеся всередину себе, за допомогою споглядання або медитації, і дозволите своїй душі сказати вам, чого ви дійсно хочете в житті. Потім встановіть наміри, що відповідають цим великим мріям, і дозвольте Венері творити чудеса!

8. Юпітер переходить у директ у Тельці 30 грудня.

Ще одна сприятлива зміна відбудеться перед тим, як ми офіційно вступимо до 2024 року. 30 грудня Юпітер піде просто на знак достатку Тельця. Отже, чекайте, що з цією зміною з'являться нові блага, можливості та нові можливості для збільшення вашого матеріального добробуту.

Якщо ви земний знак , Юпітер у Тельці природно посилить ваші особисті цілі та професійні амбіції. Якщо ви повітряний знак , цей транзит покаже вам, як цілеспрямовано використовувати свої навички спілкування з людьми, щоб створити для себе нішу у світі. Якщо ви вогненний знак , ваші творчі таланти та пристрасні ідеї допоможуть вам досягти достатку. А якщо ви — водний знак, починаючи з 2024 року до вас потече багатство завдяки відносинам, які ви чудово розвивали у своєму житті.

Джерело: yourtango.

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