2023 год подходит к концу то, что вы делаете сейчас в декабре, задаст тон на 2024 год и на будущее, а астрологические транзиты декабря 2023 года могут помочь вам увеличить шансы в вашу пользу в этом отношении.

Независимо от того, используете ли вы космические силы, чтобы направить удачу в свою личную жизнь, или планируете новый амбициозный проект, сейчас мяч на вашей стороне.

Просто обязательно смешайте мощные энергии с элементом вашего знака зодиака (вода, огонь, земля и воздух), и все будет в порядке.

Вот наиболее судьбоносные астрологические транзиты декабря 2023 года и их последствия.

Меркурий входит в Козерог 1 декабря.

Меркурий, планета общения, озорства и интеллекта, покинет философский знак Стрельца в ноябре и войдет в зодиакальный центр Козерога 1 декабря. Это большое событие с астрологической точки зрения, поскольку изменение совпадает с первым днем месяц.

Ожидайте, что в декабре этого года ситуация улучшится, и мир в целом внезапно станет одержим уловками и стратегиями на будущее, вместо того чтобы бездельничать в конце года. Если вы воспользуетесь этой энергией, вы будете лучше подготовлены к 2024 году, чем половина людей из вашей группы сверстников. А поскольку Козерог всегда имеет какое-то отношение к карьере, общественной жизни и предпринимательству, не удивляйтесь, если адвент-календари, рождественские покупки и праздничный сезон станут огромным уроком маркетингового мастерства для тех, у кого зоркий глаз и острый ум.

2. Венера входит в Скорпион 4 декабря.

Венера, планета любви, красоты и грации, в этом месяце покинет свой родной знак Весов и 4 декабря перейдет в Скорпион, самый интенсивный знак зодиака. Это означает, что отношение к романтике больше не будет мечтой.

3. Новолуние в Стрельце 12 декабря.

Новолуние в этом месяце 12 декабря приходится на знак зодиака Стрелец, поэтому от этого дня можно ожидать немного шумного и шумного настроения. Кроме того, это прекрасное время для проведения ритуалов проявления и определения намерений на следующие шесть месяцев.

Здесь сосредоточено внимание на расширении своего кругозора, изучении чего-то нового, вычеркивании грандиозных туров по всему миру из своего списка желаний и решении вопросов о существовании и экзистенциальном кризисе. Позвольте своему сердцу вести вас в этом. И не ждите, чтобы сделать это до 13 декабря, потому что...

4. Ретроградный Меркурий в Козероге начинается 13 декабря.

Ситуация изменится к лучшему или к худшему 13 декабря, когда начнется последний в этом году ретроградный Меркурий . В течение следующих нескольких недель до 1 января 2024 года Меркурий будет двигаться назад через Козерога к Стрельцу. Так что, если вы успешно воспользуетесь хорошей энергией 1 декабря, когда Меркурий официально войдет в Козерог, вы можете рассчитывать на космический подарок в виде «тайм-аута» в этот период. Этот ретроградный сезон позволит вам освежить новые знания и лучше отточить свои навыки и таланты для задуманного.

Если это не так, ретроградный Меркурий заставит вас сократить общение и задуматься о своих действиях в течение 2023 года (а, возможно, даже до этого). Пробелы в знаниях и недостатки, связанные с навыками, станут очевидными. Но не позволяйте этому потопить вашу лодку. Вы всегда можете изменить ситуацию, если настроитесь на это.

5. Сезон Козерога начинается вместе с зимним солнцестоянием 21 декабря.

Декабрь — это частично сезон Стрельца, а частично сезон Козерога, поэтому следующий большой транзит произойдет 21 декабря, когда Солнце войдет в Козерог. Конечно, официально сезон Козерога длится с 22 декабря по 19 января, но фактическая дата обычно варьируется на один или два дня.

В этом году зимнее солнцестояние приходится на первый день сезона Козерога (или летнее солнцестояние для жителей южного полушария). Вы можете почтить это время, сосредоточившись на прошлом и будущем и на том, как они связаны с вашим настоящим. Также хорошей идеей будет склониться к интроверсии или проводить время только с близкими родственниками и друзьями.

6. Полнолуние в Раке 26 декабря.

Полнолуние в этом месяце приходится на 26 декабря, всего через день после Рождества! Так что ожидайте, что праздник будет особенным, поскольку это Полнолуние находится в знаке зодиака Рак, ориентированном на дом и семью . Кроме того, в это время поощряются ритуалы перерезания пуповины, поскольку до Нового года осталось всего несколько дней. И зачем тащить сюда плохой багаж?

7. Венера входит в Стрельца 29 декабря.

Некоторым людям декабрь может показаться венерианским месяцем из-за второго транзита Венеры за последнюю неделю: Венера в Стрельце 29 декабря. Но это хорошая новость, потому что какой лучший способ встретить новый год, чем под влиянием этой счастливой Венеры?

Если вы из тех, кто ставит перед собой новогодние планы, воспользуйтесь для этого этим транзитом. Не ждите до 2024 года. Ретроградный Меркурий может стать здесь благословением, если вы обратитесь внутрь себя, посредством созерцания или медитации, и позволите своей душе сказать вам, чего вы действительно хотите в жизни. Затем установите намерения, соответствующие этим большим мечтам, и позвольте Венере творить чудеса проявления!

8. Юпитер переходит в директ в Тельце 30 декабря.

Еще одно благоприятное изменение произойдет перед тем, как мы официально вступим в 2024 год. 30 декабря Юпитер пойдет прямо в знак изобилия Тельца. Так что ожидайте, что с этим изменением появятся новые блага, возможности и новые возможности для увеличения вашего материального благосостояния.

Если вы земной знак , Юпитер в Тельце естественным образом усилит ваши личные цели и профессиональные амбиции. Если вы воздушный знак , этот транзит покажет вам, как целенаправленно использовать свои навыки общения с людьми, чтобы создать для себя нишу в мире. Если вы огненный знак , ваши творческие таланты и страстные идеи помогут вам достичь изобилия. А если вы — водный знак , начиная с 2024 года к вам потечет богатство благодаря отношениям, которые вы прекрасно развивали в своей жизни.

Источник: yourtango.

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