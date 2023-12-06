Крім цього в Україні можуть зрости ціни на деякі продукти харчування через блокаду кордону польськими перевізниками.

На початку грудня в Україні відзначається підвищення цін на ряд продуктів у супермаркетах. Зокрема, спостерігається значне зростання вартості м'яса та м'ясних виробів протягом цього періоду. Про це свідчать дані, що були опубліковані на спеціалізованому сайті Мінфін.

Особливо відзначається зростання цін на курячу продукцію. Зараз ціна на курячі стегна становить 112,45 гривень за кілограм, що є підвищенням порівняно з минулим місяцем. Гомілки також зазнали підвищення ціни, піднявшись з 85,55 гривень за кілограм у листопаді до 86,95 гривень за кілограм. Куряча тушка залишається без змін у ціні, а ціна на філе навіть трошки знизилася, становлячи 159,30 гривень за кілограм.

Ціни на свинину також зросли в грудні. Свиняча грудинка тепер продається в середньому за 186,06 гривень за кілограм, лопатка доступна за середньою ціною 190 гривень за кілограм, ошийок коштує 253,16 гривень за кілограм, а черево - 187,48 гривень за кілограм. Ребра продаються за ціною 189,70 гривень за кілограм, а середня вартість 1 кг шашлику становить 220 гривень.

Ціни на сирокопчені ковбаси, зокрема "Брауншвейська", в Україні зросли в грудні з 688 до 717 гривень за кілограм. Зараз можна придбати 375 г цього продукту за 328 гривень, що значно вище порівняно з минулим місяцем, коли ціна становила 287,75 гривень за кілограм. Варено-копчена ковбаса "Глобине" Салямі коштує 224 гривень за кілограм, а за 460 г придбати її у супермаркетах можна за 124,97 гривень.

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Нагадаємо, українців чекають нові ціни в магазинах, які продукти подорожчають.

Як повідомляла Politeka, популярний продукт почне дорожчати, за ним ціни зростуть на інші товари.

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