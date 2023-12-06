Кроме этого, в Украине могут вырасти цены на некоторые продукты питания из-за блокады границы польскими перевозчиками.

В начале декабря в Украине отмечается повышение цен на ряд продуктов в супермаркетах. В частности, наблюдается значительный рост стоимости мяса и мясных изделий в течение этого периода. Об этом свидетельствуют данные, которые были опубликованы на специализированном сайте Минфин.

Особенно отмечается рост цен на куриную продукцию. Сейчас цена на куриные бедра составляет 112,45 гривен за килограмм, что является повышением по сравнению с прошлым месяцем. Голени также претерпели повышение цены, поднявшись с 85,55 гривень за килограмм в ноябре до 86,95 гривень за килограмм . Куриная тушка остается без изменений в цене, а цена на филе даже немного снизилась, составляя 159,30 гривен за килограмм.

Цены на свинину также выросли в декабре. Свиная грудинка теперь продается в среднем за 186,06 гривен за килограмм, лопатка доступна по средней цене 190гривен за килограмм, ошейок стоит 253,16 гривен за килограмм, а средняя стоимость 1 кг шашлыка составляет 220 гривен. гривен за килограмм. Ребра продаются по цене 189,70 гривен за килограмм, а брюхо - 187,48

Цены на сырокопченые колбасы, в том числе "Брауншвейская", в Украине выросли в декабре с 688 до 717гривен за килограмм. Сейчас можно приобрести 375 г этого продукта за 328 гривен, что значительно выше по сравнению с прошлым месяцем, когда цена составляла 287,75 гривни за килограмм. Варено-копченая колбаса "Глобине" Салями стоит 224 гривни за килограмм, а за 460 г приобрести ее в супермаркетах можно за 124,97 гривен.

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Напомним, украинцев ожидают новые цены в магазинах, какие продукти подорожают.

Как сообщала Politeka, популярный продукт начнет дорожать, за ним цены вырастут на другие товары.

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