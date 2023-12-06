Гороскоп карт Таро для кожного знака зодіаку доступний на 6 грудня, зірки на нашій стороні, оскільки ми вчимося, як позитивно використовувати свої таланти та навички.

Минулий вибір та звички можуть підірвати ефективність наших майбутніх дій.

Тому підключіть всю енергію, щоб проаналізувати свій розклад та те, що ви робите, працює на вас.

Що принесе цей день вашому знаку зодіаку згідно з вашим гороскопом Таро? Читайте більше, щоб дізнатися!

Дізнайтесь, що готує вам щоденне читання карток Таро вашого знака зодіаку 6 грудня.

Овен (21 березня – 19 квітня)

Карта Таро: Четвірка Мечів.

Ніхто не любить, коли ним керують на мікрорівні, особливо ти, Овен. Недовіра на робочому місці може бути ознакою того, що настав час розглянути нові можливості.

Телець (20 квітня - 20 травня)

Карта Таро: Лицар пентаклів.

Сьогоднішній день приймає серйозний тон, оскільки має бути проведено змістовні розмови. Нелегко порушувати складні теми; Гумор та доброта часто допомагають полегшити важкі справи.

Близнюки (21 травня – 20 червня)

Карта Таро: Місяць.

Сьогодні насолоджуйтеся трохи таємниць та обману. Подивіться детективний фільм або пориньте в психологічний трилер, який тримає вас у напрузі.

Рак (21 червня – 22 липня)

Карта Таро: Туз Жезлов.

Відпустіть те, що ви не можете контролювати і зосередьтеся на тому, що ви можете. Сьогодні у вас під рукою є щось цінне. Коли ви виявите можливість, яка здається вам підходящою, дайте собі шанс розважитися.

Лев (23 липня – 22 серпня)

Карта Таро: Сонце.

Насолоджуйтесь хорошими моментами цієї пори року. Створюйте нові святкові традиції та спогади. Ви можете сміятися з того, що пішло не так, як ви планували, і сподіватися на краще.

Діва (23 серпня – 22 вересня)

Карта Таро: Паж Жезлов

Завжди так приємно отримати святковий подарунок поштою від хорошого друга. Якщо вам потрібно купити подарунок колезі, початок тижня – ідеальний час для цього.

Терези (23 вересня – 22 жовтня)

Карта Таро: Сімка Мечів.

Ведення щоденника та запис своїх думок та ідей – чудова духовна практика, якою можна займатися щодня.

Купуйте новий щоденник та кілька тонких ручок, які допоможуть вам відчути бажання зробити це самостійно на початку року.

Скорпіон (23 жовтня – 21 листопада)

Карта Таро: Імператор.

Люди можуть бути на межі через тиск свят. Вам не обов'язково приймати це на свій рахунок.

Не розпалюйте полум'я его, коли хтось дратівливий чи здається трохи злішим, ніж зазвичай. Натомість дайте їм свій простір доти, доки вони не будуть готові обговорити це.

Стрілець (22 листопада – 21 грудня)

Карта Таро: Королева Жезлов.

Жіноча інтуїція – це дар. Ви можете відчути щось, дослухавшись до свого внутрішнього голосу. На цьому тижні вам дуже допоможе розуміння.

Зароблена вами мудрість та знання можуть допомогти вам розібратися у складній ситуації.

Козеріг (22 грудня - 19 січня)

Карта Таро: Король пентаклів.

Цього тижня вам можуть прийти відпускні та премія. Приємно отримувати фінансову винагороду за свій внесок упродовж року.

Можливо, ви навіть не очікували такої великої щедрості, і вона приходить у потрібний час.

Водолій (20 січня – 18 лютого)

Карта Таро: Дев'ятка Мечів.

Іноді виникають сімейні проблеми та дивні події. Немає причин застрягти посередині.

Знайте, з чим вам важко впоратися, а коли це не так, знайте, коли вам слід відійти убік та дозволити людям розібратися з усім самостійно.

Риби (19 лютого – 20 березня)

Карта Таро: Світ

Успіх – це не те, що з тобою відбувається. Це ваша доля і доля, яка зустрічає завзятість та наполегливість.

Якщо ви вірите у свої мрії, стійте за них і залишайтеся надмірними.

Джерело: yourtango.

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