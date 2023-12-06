Гороскоп карт Таро для каждого знака зодиака доступен на 6 декабря, звезды на нашей стороне, поскольку мы учимся тому, как позитивно использовать свои таланты и навыки.

Прошлый выбор и привычки могут подорвать эффективность наших будущих действий.

Поэтому подключите всю энергию, чтобы проанализировать свое расписание и то, что вы делаете, работает на вас.

Что принесет этот день вашему знаку зодиака, согласно вашему гороскопу Таро? Читайте больше, чтобы узнать!

Узнайте, что готовит вам ежедневное чтение карт Таро вашего знака зодиака 6 декабря.

Овен (21 марта – 19 апреля)

Карта Таро: Четверка Мечей.

Никто не любит, когда им управляют на микроуровне, особенно ты, Овен. Недоверие на рабочем месте может быть признаком того, что пришло время рассмотреть новые возможности.

Телец (20 апреля – 20 мая)

Карта Таро: Рыцарь Пентаклей.

Сегодняшний день принимает серьезный тон, поскольку предстоит провести содержательные разговоры. Нелегко поднимать сложные темы; юмор и доброта часто помогают облегчить трудные дела.

Близнецы (21 мая – 20 июня)

Карта Таро: Луна.

Сегодня насладитесь немного тайн и обмана. Посмотрите детективный фильм или погрузитесь в психологический триллер, который держит вас в напряжении.

Рак (21 июня – 22 июля)

Карта Таро: Туз Жезлов.

Отпустите то, что вы не можете контролировать, и сосредоточьтесь на том, что вы можете. Сегодня у вас под рукой есть что-то ценное. Когда вы обнаружите возможность, которая кажется вам подходящей, дайте себе шанс развлечься.

Лев (23 июля – 22 августа)

Карта Таро: Солнце.

Наслаждайтесь хорошими моментами этого времени года. Создавайте новые праздничные традиции и воспоминания. Вы можете смеяться над тем, что пошло не так, как вы планировали, и надеяться на лучшее.

Дева (23 августа – 22 сентября)

Карта Таро: Паж Жезлов

Всегда так приятно получить по почте праздничный подарок от хорошего друга. Если вам нужно купить подарок коллеге, начало недели — идеальное время для этого.

Весы (23 сентября – 22 октября)

Карта Таро: Семерка Мечей.

Ведение дневника и запись своих мыслей и идей — отличная духовная практика, которой можно заниматься каждый день.

Купите новый ежедневник и несколько тонких ручек, которые помогут вам почувствовать желание сделать это самостоятельно в начале года.

Скорпион (23 октября – 21 ноября)

Карта Таро: Император.

Люди могут быть на грани из-за давления праздников. Вам не обязательно принимать это на свой счет.

Не разжигайте пламя эго, когда кто-то раздражителен или кажется немного более злым, чем обычно. Вместо этого дайте им свое пространство до тех пор, пока они не будут готовы обсудить это.

Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

Карта Таро: Королева Жезлов.

Женская интуиция – это дар. Вы можете почувствовать что-то, прислушавшись к своему внутреннему голосу. На этой неделе вам очень поможет понимание.

Заработанная вами мудрость и знания могут помочь вам разобраться в сложной ситуации.

Козерог (22 декабря – 19 января)

Карта Таро: Король Пентаклей.

На этой неделе вам могут прийти отпускные и премия. Приятно получать финансовое вознаграждение за свой вклад в течение года.

Возможно, вы даже не ожидали такой великой щедрости, и она приходит в нужное время.

Водолей (20 января – 18 февраля)

Карта Таро: Девятка Мечей.

Время от времени возникают семейные проблемы и странные события. Нет причин застревать посередине.

Знайте, с чем вам трудно справиться, а когда это не так, знайте, когда вам следует отойти в сторону и позволить людям разобраться со всем самостоятельно.

Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Карта Таро: Мир

Удача – это не то, что с тобой происходит. Это ваша судьба и судьба, встречающая упорство и настойчивость.

Если вы верите в свои мечты, стойте за них и оставайтесь сверхприлежными.

Источник: yourtango.

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