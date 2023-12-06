В Україні пенсіонери, які не мають інших джерел доходу та не в змозі покрити свої витрати, можуть отримати фінансову допомогу від своїх дорослих дітей, відповідно до закону, який передбачає обов'язок сплати аліментів. Це закріплено статтею 51 Конституції України та статтею 202 Сімейного кодексу України.

Інколи пенсіонерам, яким не надається допомога дітьми, доводиться звертатися до суду для стягнення аліментів. Згідно із Сімейним кодексом, батьки повинні утримувати своїх неповнолітніх дітей, а дорослі діти, у разі необхідності, зобов'язані фінансово підтримувати своїх батьків у пенсійному віці.

Наприклад, Таращанський районний суд на Київщині призначив жінці зобов'язання сплачувати своєму батькові чверть своїх доходів до кінця його життя. Позов на визначення аліментів був поданий самим батьком, який стверджує, що він потребує допомоги - його пенсія недостатня, а його дочка надає мінімальну підтримку. Це стало предметом судової справи №2/379/268/23.

У вересні 2023 року українець подав позов до суду проти своєї доньки, вимагаючи призначення аліментів. Позивач пояснив, що його пенсія майже повністю витрачається на ліки, і він зазнає фінансових труднощів. У зв'язку з цим він звернувся до суду з вимогою визначити аліменти від доньки для забезпечення його матеріального становища, здоров'я та життя.

Більшість пенсіонерів, які подавали судові позови, вигравали і отримували аліменти від своїх дітей. Для цього вистачає доказів того, що діти не надають необхідну допомогу, а пенсія не вистачає на задоволення базових потреб.

Останні новини України:

Нагадаємо, хто може отримати пенсію у зв'язку з втратою годувальника та який розмір виплат призначають.

Як писала Politeka, частині українців можуть урізати пенсії.

Також Politeka повідомляла, Кабмін має намір скасувати пенсії для людей з інвалідністю, наслідки невтішні.