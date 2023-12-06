В Украине пенсионеры, не имеющие других источников дохода и не в состоянии покрыть свои расходы, могут получить финансовую помощь от своих взрослых детей, согласно закону, предусматривающему обязанность уплаты алиментов. Это закреплено в статьи 51 Конституции Украины и статьей 202 Семейного кодекса Украины.

Иногда пенсионерам, которым не оказывается помощь детьми, приходится обращаться в суд для взыскания алиментов. Согласно Семейному кодексу, родители должны содержать своих несовершеннолетних детей, а взрослые дети, в случае необходимости, обязаны финансово поддерживать своих родителей в пенсионном возрасте.

Например, Таращанский районный суд Киевской области назначил женщине обязательство платить своему отцу четверть своих доходов до конца его жизни. Иск на определение алиментов был подан самим отцом, утверждающим, что он нуждается в помощи - его пенсия недостаточна, а его дочь оказывает минимальную поддержку. Это стало предметом судебного дела №2/379/268/23.

В сентябре 2023 украинец подал иск в суд против своей дочери, требуя назначения алиментов. Истец пояснил, что его пенсия почти полностью тратится на лекарства, и он испытывает финансовые трудности. В связи с этим он обратился в суд с требованием определить алименты от дочери для обеспечения его материального положения, здоровья и жизни.

Большинство пенсионеров, подавших судебные иски, выигрывали и получали алименты от своих детей. Для этого хватает доказательств того, что дети не оказывают необходимую помощь, а пенсии не хватает на удовлетворение базовых потребностей.

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