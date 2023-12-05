Жорстокі бої за Авдіївку не стихають ані на мить, з’явилися нові дані з поля бою.

Як повідомляють в Генштабі ЗСУ, за минулу добу Сили оборони успішно відбили майже 20 атак противника в районах східніше Новобахмутівки, Степового, Авдіївки, Сєверного Донецької області.

Також стало відомо, що російські окупанти продовжують нести величезні втрати. Так, тільки за минулу добу українські Герої ліквідували ще 1030 росіян. Таким чином, на ранок 5 грудня втрати ворога у живій силі складають – 333 840.

На одній з ділянок на Авдіївському напрямку ворога вдалося призупинити, але не вибти остаточно. Про це повідомив військовий кореспондент Богдан Мірошніков.

«Тривають бої у Степовому. Ворог звідти не вибитий. Але вдалося дещо його пригальмувати. Південніше села ворог мав додаткові успіхи, просунувшись на 200 метрів на захід», - повідомив Мірошніков в своєму телеграм-каналі.

За його словами, у районі АКХЗ тривають дуже важкі бої.

«Ми платимо дуже високу ціну за оборону заводу, щоб ворог не мав успіхів. Памʼятайте про це!», - підкреслив Мірошніков.

У напрямку Невельського, каже аналітик, ворог відновив активні штурмові дії. Успіхів не мав.

«Сєвєрне - без просування ворога.

Новокалинове, Очеретине - поки нашим воїнам вдається стійко тримати оборону. Але в голові тримаємо, що ворог скоро закінчить перегрупування та відновить масовані штурми», - попередив Богдан Мірошніков.

У свою чергу координатор групи Костянтин Машовець повідомляє, що командування противника на Авдіївському напрямку продовжує здійснювати заходи щодо нарощування бойових можливостей свого артилерійського угруповання.

«На південь від Авдіївського району оборони, противник продовжує свої спроби пробитися за напрямком Мар'їнка – Георгіївка та за напрямком на Новомихайлівку», - повідомив Машовець.

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Крім того, Politeka.net писала, що ворог може повторити наступ на Київ.