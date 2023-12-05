Жестокие бои за Авдеевку не стихают ни на мгновение, появились новые данные с поля боя.

Как сообщают в Генштабе ВСУ, за прошедшие сутки Силы обороны успешно отбили почти 20 атак противника в районах восточнее Новобахмутовки, Степного, Авдеевки, Северного Донецкой области.

Также стало известно, что российские оккупанты продолжают нести огромные потери. Так, только за минувшие сутки украинские Герои ликвидировали еще 1030 россиян. Таким образом, к утру 5 декабря потери врага в живой силе составляют – 333 840.

На одном из участков на Авдеевском направлении врага удалось приостановить, но не выбить окончательно. Об этом сообщил военный корреспондент Богдан Мирошников.

«Продолжаются бои в Степном. Враг оттуда не выбит. Но удалось кое-что его притормозить. Южнее села враг имел дополнительные успехи, продвинувшись на 200 метров к западу», - сообщил Мирошников в своем телеграмм-канале.

По его словам, в районе АКХЗ продолжаются очень тяжелые бои.

«Мы платим очень высокую цену за оборону завода, чтобы враг не имел успехов. Помните об этом!», - подчеркнул Мирошников.

По направлению Невельского, говорит аналитик, враг возобновил активные штурмовые действия. Успехов не имел.

«Северное – без продвижения врага.

Новокалиново, Очеретино – пока нашим воинам удается стойко держать оборону. Но в голове держим, что враг скоро закончит перегруппировку и возобновит массированные штурмы», – предупредил Богдан Мирошников.

В свою очередь координатор группы Константин Машовец сообщает,что командование противника на Авдеевском направлении продолжает осуществлять мероприятия по наращиванию боевых возможностей своей артиллерийской группировки.

«К югу от Авдеевского района обороны, противник продолжает свои попытки пробиться по направлению Марьинка – Георгиевка и по направлению на Новомихайловку», - сообщил Машовец.

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