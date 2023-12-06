Мобільний телефон сьогодні "знає" про свого власника дуже багато й може стати інструментом для тих, хто хоче отримати цю інформацію.

Більшість сучасних смартфонів стандартно володіють можливістю відстеження та прослуховування користувача. Ця інформація пізніше може використовуватися соціальними мережами для налаштування рекламних пропозицій на основі обговорень чи пошукових запитів в Інтернеті. Наприклад, такі налаштування є в системі Google.

Для заборони Google відправляти вам інформацію про використання вашого телефону, слід відкрити "Налаштування", перейти до розділу "Google", торкнутися трьох крапок у верхньому правому куті і обрати "Використання та діагностика". Після цього активуйте параметр "Відстеження активності".

У розділі "Налаштування" перейдіть до "Мова та введення", виберіть свою клавіатуру, торкніться трьох крапок у верхньому правому куті і знову оберіть "Налаштування". Тут вимкніть опції "Надсилати статистику", "Персоналізувати для вас" і "Покращити для всіх", щоб Google Keyboard припинила надсилати інформацію про ваш ввід.

В розділі "Мова та введення" також оберіть "Перетворення тексту в мовлення". Натискайте на три крапки у верхньому правому куті і обирайте "Налаштування". Далі вимкніть перемикач "Анонімний звіт про перетворення тексту на мову", щоб Google не надсилав вам інформацію про вашу мову через мікрофон.

Варто підкреслити, що ці налаштування застосовуються лише до телефонів на платформі Android. Після виконання цих кроків слід перезавантажити телефон, щоб нові налаштування вступили в силу.

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