Мобильный телефон сегодня "знает" о своем владельце очень многое и может стать инструментом для тех, кто хочет получить эту информацию.

Большинство современных смартфонов стандартно обладают возможностью отслеживания и прослушивания пользователя. Эта информация позже может использоваться социальными сетями для настройки рекламных предложений на основе обсуждений или поисковых запросов в Интернете. Например, такие настройки доступны в системе Google.

Для запрета Google отправлять вам информацию об использовании вашего телефона, следует открыть "Настройки", перейти к разделу "Google", коснуться трех точек в верхнем правом углу и выбрать "Использование и диагностика". После этого активируйте параметр "Отслеживание активности".

В разделе "Настройки" перейдите к "Язык и ввод", выберите свою клавиатуру, коснитесь трех точек в верхнем правом углу и снова выберите "Настройки". Здесь выключите опции "Отправлять статистику", "Персонализировать для вас" и "Улучшить для всех", чтобы Google Keyboard прекратила посылать информацию о вашем вводе.

В разделе "Язык и ввод" также выберите "Преобразование текста в вещание". Нажимайте на три точки в верхнем правом углу и выбирайте "Настройки". Далее выключите переключатель "Анонимный отчет о преобразовании текста в язык", чтобы Google не посылал вам информацию о вашем языке через микрофон.





Следует подчеркнуть, что эти настройки используются только к телефонам на платформе Android. После выполнения этих шагов следует перезагрузить телефон, чтобы новые настройки вступили в силу.

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