Чоловік з Коломиї вчетверте "штурмував" кордон.

Як повідомили на сторінці Держприкордонслужби України — Західний кордон у Facebook, це четверта спроба чоловіка незаконно потрапити за кордон.

Раніше чоловік "перевіряв" кордони на Одещині.

У відомстві додали, що чоловік мав намір перетнути повноводну Тису на надувному матраці.

Затриманий вдягнув дитячу рожеву шапку, що здаватися дитиною та відвернути увагу прикордонників.

Щоб встановили усіх обставини правопорушення, чоловіка доставили у прикордонний підрозділ.

Затриманому чоловіку загрожує відповідальність за ст. 204-1 КУпАП.

Екстремалу "світить" штраф від 3400 до 13600 тисяч гривень або 15 діб арешту.

Раніше повідомлялося, що 20 людей втекли з України: на Одещині виявили нову схему переправлення ухилістів, деталі.

Підозрювані шукали чоловіків, які хотіли уникнути призову на службу.

Вони пропонували їм послуги з оформлення документів через службових осіб медико-соціальної експертної комісії, щоб ці особи могли безперешкодно виїхати за кордон.

Протягом 2023 року за цією схемою виїзду скористалися близько 20 осіб, які за це сплачували приблизно 10 500 доларів США за кожну особу.

Правоохоронці затримали двох осіб під час передачі "клієнтам" грошей. Наразі за всіма підозрюваними вжито запобіжні заходи.Досудове розслідування триває.

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