Мужчина из Коломыи в четвертый раз "штурмовал" границу.

Как сообщили на странице Госпогранслужбы Украины — Западная граница в Facebook, это четвертая попытка мужчины незаконно попасть за границу.

Ранее мужчина "проверял" границы в Одесской области.

В ведомстве добавили, что мужчина намеревался пересечь полноводную Тису на надувном матрасе.

Задержанный надел детскую розовую шапку, чтоб быть похожим на ребенка и отвлечь внимание пограничников.

Чтобы установили все обстоятельства правонарушения, мужчину доставили в пограничное подразделение.

Задержанному мужчине грозит ответственность по ст. 204-1 КУоАП.

Экстремалу "светит" штраф от 3 400 до 13 600 гривен или 15 суток ареста.

Ранее сообщалось, что 20 человек сбежали из Украины: в Одесской области обнаружили новую схему переправки уклонистов, детали.

Подозреваемые искали мужчин, которые хотели избежать призыва на службу.

Они предлагали им услуги по оформлению документов через должностных лиц медико-социальной экспертной комиссии, чтобы эти лица могли беспрепятственно уехать за границу.

В 2023 году по этой схеме выезда воспользовались около 20 человек, которые за это платили примерно 10 500 долларов США за каждого человека.

Правоохранители задержали двух человек при передаче "клиентам" денег. По всем подозреваемым приняты меры пресечения. Досудебное расследование продолжается.

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Как сообщала Politeka, в Одессе полицейский и пограничник захотели подзаработать на простых украинцах.

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